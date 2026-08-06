Wien zum Wochenende: Die heißesten Event-Tipps

Wien bietet auch zu diesem August-Wochenende ein vielfältiges Eventprogramm - von Kultur- bis Kinderprogramme bis zu Parties findet man alles.

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Am 7. August spielen Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Crossover-Jazz am Johann-Nepomuk-Vogl-Markt. Das sympathische "First Couple of Jazz" beeindruckt dabei mit Songs, die unter die Haut gehen. Abends feiert das U4 mit "NO LIMIT" eine wilde 80s- und 90s-Party, während der "Sunset Club" im Bricks jeden Donnerstag zur gemütlichen Afterwork-Feier lädt.

Konzerte für Groß und Klein

Der 8. August hält für alle Geschmäcker etwas bereit: Vormittags sorgt die Original Hoch- und Deutschmeisterkapelle im Belvederegarten für feierliche Klänge der Kaiserzeit.

Gleichzeitig begeistert im Kongreßpark ein fantasievolles Mitmach-Konzert für Kinder, bei dem es heißt: "Achtung, fertig, los! heißt es, wenn Speedy Gitarros mit seinen flinken Fingern in die Saiten greift. Pepe spielt auf seinem Instrumentengepäck - was hat er drin wohl für Klänge versteckt? Saxophon und Klappernette spielen um die Wette. Aber wie klingt wohl der Ton vom Pepephon?! Speedy spielt mit Pepe, Pepe spielt mit Speedy: Hier spielt die Musik!" Ebenfalls am 8. August lockt das Kinderfest im Stadtpark Atzgersdorf mit interaktivem Improtheater und positiver Hip-Hop-Musik von Brudi & Bär.

Kunst, Party, Kino und Abkühlung

Am Nachmittag bietet das MIKADU Festival im Kollektiv Kaorle jungen FLINTA+ Newcomern eine unkommerzielle und inspirierende Bühne für Musik, Kunst und Design. Abends lädt die Silent Disco Beachtour mit frei wählbaren Musikkanälen aus den Kopfhörern zum entspannten Tanzen direkt an den Strand ein.

Darüber hinaus verzaubern Wiens zahlreiche Open-Air-Kinos (darunter das Filmfestival am Rathausplatz, FRAME[O]UT, das Kino am Dach, Kino wie noch nie, VOLXkino und das Sommerkino am Markt) bei freiem oder günstigem Eintritt mit Filmen unter dem Sternenhimmel. Wer bei den hitzigen Sommertemperaturen nach Abkühlung sucht, wird in einem der vielen städtischen Frei-, Kombi- und Familienbäder fündig.