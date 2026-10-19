Festspiele Reichenau: Happel verlängert bis 2030

Applaus für die Chefin: Maria Happel führt die Festspiele Reichenau bis 2030 weiter, zwei Nestroy-Nominierungen gibt es obendrein.

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Die Schauspielerin und Regisseurin leitet das Festival seit 2022 und hat Profil und Publikum entscheidend erweitert. Die Jubiläumssaison „100 Jahre Theater Reichenau” zählte zu den erfolgreichsten der Geschichte.

„Wo sich Literatur mit Landschaft harmonisch verbindet, entsteht ein Ort für Kunst”, sagt Happel. Ausgezeichnet wird ihr klarer künstlerischer Weg nun durch gleich zwei NESTROY-Nominierungen.

Doppelt nominiert

„Krieg und Frieden” in der Regie von Philipp Hauß ist als Beste Bundesländer-Aufführung nominiert. Tim Werths steht als Fürst Andrej Bolkonski in der Kategorie Bestes Schauspiel auf der Liste.

"Was für eine Freude! Ich gratuliere Philipp Hauß und Tim Werths von Herzen zu den Nestroy-Nominierungen! Damit werden die intensive und leidenschaftliche Arbeit an „Krieg und Frieden" und damit das gesamte Ensemble und die Festspiele Reichenau belohnt!“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begrüßt die Vertragsverlängerung von Maria Happel ausdrücklich: "Dass die Festspiele Reichenau eine derartige Erfolgsgeschichte geworden sind, ist vor allem der Verdienst von Maria Happel und ihrem großartigen Team! Mit der Verlängerung ihres Vertrags wird der eindrucksvolle Weg der künstlerischen Exzellenz und regionalen Wertschöpfung der Festspiele Reichenau fortgesetzt." Die nächste Spielzeit läuft von 30. Juni bis 1. August 2027.