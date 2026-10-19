Über 100 Oldtimer: Größtes Puch-Museum der Welt eröffnet

Motorradfans aufgepasst! In Leutzmannsdorf bei St. Georgen am Ybbsfelde hat das weltweit größte Museum für Puch-Motorräder seine Türen geöffnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Weil das bisherige Museum des Familienunternehmens Puch Wieser zu klein geworden war, entstand direkt gegenüber dem Betriebsareal ein moderner Neubau mit deutlich mehr Platz für historische Zweiräder. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit wurde das neue Gebäude feierlich eröffnet und gesegnet. Damit setzt die Gemeinde ein weiteres Ausrufezeichen als Anziehungspunkt für Oldtimer-Fans.

Auf rund 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind mittlerweile über 100 Oldtimer-Motorräder zu sehen, die überwiegend aus der legendären Puch-Produktion stammen. Die Exponate decken den Zeitraum von 1908 bis 1980 ab und zeigen eindrucksvoll die Entwicklung der Motorradgeschichte über mehrere Generationen hinweg.

Der Familienbetrieb Puch Wieser wurde 1998 gegründet und wird heute in zweiter Generation geführt. Neben Ersatzteilen für Motorräder und Mopeds gehört auch das Oldtimer-Museum zum Unternehmen. Mit dem neuen Schauraum und der erweiterten Ausstellung ist in St. Georgen am Ybbsfelde nun das weltweit größte Museum für Puch-Motorräder entstanden – ein wahres El Dorado für Liebhaber historischer Zweiräder.