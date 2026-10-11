Wegen Selfie
Flitzer (13) kassiert 5 Jahre Stadionverbot
Ein Schnappschuss mit Holland-Star Tijjani Reijnders kommt einen 13-jährigen Fußballfan richtig teuer zu stehen. Die Quittung für seinen Platzsturm ist ein hammerhartes Fahrverbot fürs Stadion!
Niederländer greifen durch
Beim Nations-League-Kracher zwischen den Niederlanden und Deutschland (1:1) hielt es den Teenager nicht mehr auf dem Sitz: Eiskalt stürmte er den Rasen, schoss das begehrte Foto mit seinem Helden – und wurde direkt abkassiert. Der niederländische Fußballverband versteht bei Platzstürmern nämlich überhaupt keinen Spaß!
Auch interessant
Nächster Stadion-Besuch erst 2031
Die Quittung für den Teenie-Flitzer
100 Euro Strafe muss der Junge abdrücken.
5 Jahre Stadionverbot gibt es obendrauf – und zwar für alle Stadien im ganzen Land!
Der bizarre Vergleich: Wenn der Junge das nächste Mal ganz legal ein Spiel im Stadion schauen darf, ist er bereits 18 und darf womöglich schon Auto fahren! Der Verband stellt klar: "Spitzensport findet auf dem Spielfeld statt (...) Zuschauer haben dort nichts zu suchen."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden