Flitzer (13) kassiert 5 Jahre Stadionverbot

Bitter: Ein Schnappschuss beim Deutschland-Spiel wird dem Teenie lange in Erinnerung bleiben.

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Ein Schnappschuss mit Holland-Star Tijjani Reijnders kommt einen 13-jährigen Fußballfan richtig teuer zu stehen. Die Quittung für seinen Platzsturm ist ein hammerhartes Fahrverbot fürs Stadion!

Niederländer greifen durch

Beim Nations-League-Kracher zwischen den Niederlanden und Deutschland (1:1) hielt es den Teenager nicht mehr auf dem Sitz: Eiskalt stürmte er den Rasen, schoss das begehrte Foto mit seinem Helden – und wurde direkt abkassiert. Der niederländische Fußballverband versteht bei Platzstürmern nämlich überhaupt keinen Spaß!

Nächster Stadion-Besuch erst 2031

Die Quittung für den Teenie-Flitzer

100 Euro Strafe muss der Junge abdrücken.

5 Jahre Stadionverbot gibt es obendrauf – und zwar für alle Stadien im ganzen Land!

Der bizarre Vergleich: Wenn der Junge das nächste Mal ganz legal ein Spiel im Stadion schauen darf, ist er bereits 18 und darf womöglich schon Auto fahren! Der Verband stellt klar: "Spitzensport findet auf dem Spielfeld statt (...) Zuschauer haben dort nichts zu suchen."