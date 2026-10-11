3:0! ManCity schlägt 10-Mann-Liverpool

Liverpool dominierte über weite Strecken, dezimierte sich mit Gelbrot selbst und ging dann gegen Manchester City 0:3 unter.

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Vor allem Lewis Koumas, der für den verletzten Alexander Isak als Stürmer spielte, hatte die Führung mehrfach auf dem Fuß. All die Chancen der Reds blieben aber ungenutzt.

Stattdessen schwächte Ryan Gravenberch mit einem dummen taktischen Foul und der zweiten gelben Karte sein Team selbst (62.). Danach drehte Man City auf.

Zuerst netzte Erling Haaland nach einem abgefälschten Pass per Halbvolley zum umjubelten 1:0 (65.). Nur drei Minuten später zirkelte Jeremy Doku traumhaft per Innenrist ins Kreuzeck (68.).

City fängt zu zaubern an

Nicht weniger schön war das 3:0, Josko Gvardiol und Rayan Cherki tänzelten sich durch die müde Defensive, der Spielmacher blieb vor dem Tor dann eiskalt (78.).

Vorangegangen waren dem Spiel zahlreiche Banner und Gesänge der Liverpool-Fans wegen der Verurteilung Citys aufgrund von Finanzbetrug (City geht in Berufung). Lange tat sich das Team von Enzo Maresca mit der Atmosphäre schwer, am Ende waren nur mehr die City-Fans zu hören.

Mit dem sechsten Sieg beträgt der Vorsprung auf Arsenal weiter drei Zähler. Liverpool - am Mittwoch in der Champions League beim LASK zu Gast - hält nach sechs Runden bei erst neun Zählern.