Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

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Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

LASK will Rapid im Hit von der Spitze stoßen

Sky, 17 Uhr

Der LASK greift wieder an. © GEPA pictures/ Manuel Binder

Top-Spiel. Meister gegen Rekordmeister: Tabellenführer Rapid trifft im Hit der Runde auf den drittplatzierten LASK. Die Linzer wollen im Heimspiel den Leader von der Spitze verdrängen.

Antonelli in Singapur um Titel-Matchball

ORF 1/Sky, 14 Uhr

Mercedes-Star Kimi Antonelli. © APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Flutlich-Hit. Mercedes-Star Kimi Antonelli greift nach seinem ersten WM-Titel. Im Nacht-GP von Singapur will der Italiener den nächsten Schritt machen und kann bereits den Matchball fixieren.

Preining greift bei DTM-Finale nach Krönung

ServusTV, 16 Uhr

Top-Favorit Thomas Preining. © Getty Images

Showdown. Mit 23 Punkten Vorsprung auf Maro Engel kommt Thomas Priening zum finalen DTM-Wochenende am Hockenheimring. Der Österreicher möchte bei der Entscheidung nichts anbrennen lassen.