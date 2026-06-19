Frauen und KI: Erfolgsinitiative wird ab Herbst ausgebaut

Großes Interesse, volle Workshops und durchwegs positives Feedback: Die Initiative "SIE & KI" geht nach ihrem erfolgreichen Auftakt in die nächste Runde und wird ab September deutlich ausgebaut.

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Künstliche Intelligenz beschäftigt immer mehr Menschen und vor allem immer mehr Frauen wollen die neuen Technologien aktiv für Beruf und Unternehmen nutzen. Genau hier setzt die Initiative "SIE & KI" an, die nach einem erfolgreichen Start nun ab September in ganz Niederösterreich ausgeweitet werden soll.

Den Auftakt machte im Mai die Veranstaltung "SIE & KI – Perspektiven, Potenziale, Verantwortung" im Haus der Digitalisierung in Tulln. Rund 200 Teilnehmerinnen informierten sich über Chancen, Herausforderungen und konkrete Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz. Aufgrund des großen Interesses wurde die Veranstaltung zusätzlich per Livestream übertragen.

In den vergangenen Wochen folgten praktische Workshops in Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg. Dort konnten die Teilnehmerinnen generative KI-Anwendungen selbst testen und erfahren, wie die Technologie im Berufsalltag eingesetzt werden kann. Besonders positiv bewertet wurden laut Veranstaltern der verständliche Zugang, der hohe Praxisbezug und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Workshop © ecoplus Digital

Starke Partner für KI-Offensive

"Der große Zuspruch zeigt, dass wir mit 'SIE & KI' einen konkreten Bedarf aufgreifen", betonen die Geschäftsführer des Hauses der Digitalisierung, Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer. Ziel sei es, Frauen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.

Auch Frauen in der Wirtschaft Niederösterreichs sehen großes Potenzial. Landesvorsitzende Vera Sares verweist darauf, dass Künstliche Intelligenz Frauen in Wirtschaft und Beruf neue Chancen eröffne. Mit dem gemeinsamen Angebot solle Wissen vermittelt und die Nutzung der Technologie erleichtert werden.

Ab September sind weitere Workshops und Informationsveranstaltungen in ganz Niederösterreich geplant. Die Initiative wird gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft Niederösterreich, der Bundesinitiative SHE GOES AI sowie Women in AI Austria umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau von KI-Kompetenz, die praktische Anwendung der Technologie und der Abbau von Berührungsängsten.

Ausgebuchter Startevent – © Imre Antal

Mit der geplanten Ausweitung setzt das Haus der Digitalisierung seinen Schwerpunkt auf die praxisnahe Vermittlung von Künstlicher Intelligenz fort und will noch mehr Frauen für die Chancen der digitalen Zukunft fit machen.