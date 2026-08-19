Harry und Meghan kehren mit Kindern nach Großbritannien zurück

Sechs Jahre nach ihrem Abschied aus dem Königshaus planen Prinz Harry und Meghan Markle laut "Daily Mail" eine überraschende Rückkehr nach Großbritannien. Die gesamte Familie soll noch in diesem Monat übersiedeln – und offenbar deutlich länger bleiben.

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Besonders überraschend: Auch die beiden Kinder Archie und Lilibet sollen mit nach Großbritannien kommen und dort eine britische Schule besuchen. Die Familie soll dabei in einer nicht-königlichen Residenz wohnen.

Eine Rückkehr als arbeitende Royals ist dagegen nicht geplant. Harry und Meghan sollen weiterhin keine offiziellen Aufgaben für die britische Krone übernehmen.

Charles soll informiert worden sein

Auch König Charles III. soll über die Pläne seines Sohnes informiert worden sein. Laut "Daily Mail" wurde der Monarch am Sonntag über die geplante Rückkehr der Familie in Kenntnis gesetzt.

Damit könnten Harry, Meghan und ihre Kinder künftig wieder deutlich mehr Zeit in Großbritannien verbringen – allerdings außerhalb des offiziellen königlichen Lebens.

Archie und Lilibet sollen bereits Schule haben

Harry und Meghan wollen dem Bericht zufolge mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien kommen. Die beiden sollen bereits an einer britischen Schule angemeldet sein.

Offenbar plant die Familie sogar einen längeren Aufenthalt: Laut "Daily Mail" könnten die Sussexes bleiben, bis die Kinder ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

© Instagram

Dafür soll eine nicht-königliche Residenz bezogen werden. Ihr rund 11 Millionen Pfund teures Anwesen im kalifornischen Montecito wollen Harry und Meghan behalten. Auch ein Haus in Portugal gehört weiterhin der Familie.

Palace-Unterkunft plötzlich nicht mehr nötig

Harry hatte ohnehin einen Besuch in Großbritannien geplant. Im kommenden Monat soll er an den WellChild Awards teilnehmen und war dafür bereits in einem Zimmer im Buckingham-Palast vorgesehen.

Durch die geplante Rückkehr der gesamten Familie wird diese Unterkunft nun offenbar nicht mehr benötigt. Auch für seine Schirmherrschaften soll keine zusätzliche Unterkunft mehr organisiert werden müssen.

© Getty Images

Sechs Jahre nach "Megxit"

Die Rückkehr kommt genau sechs Jahre nach dem spektakulären Bruch mit dem Königshaus. Harry und Meghan hatten Anfang 2020 ihren Rückzug als arbeitende Royals angekündigt. Charles, Camilla und Prinz William sollen damals nicht vorab informiert worden sein.

Nur wenige Wochen später zog das Paar dauerhaft in die USA. Seitdem leben Harry und Meghan mit ihren Kindern in Kalifornien.