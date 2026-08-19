"Herz zerbrochen": Natalia Yegorova trauert um Panettiere

Die Ex-Frau von Vitali Klitschko, Natalia Yegorova, hat mit emotionalen Zeilen Abschied von ihrer langjährigen Begleiterin Hayden Panettiere genommen, die am Sonntag im Alter von 36 Jahren verstarb.

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Die 52-Jährige veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos, die gemeinsame Momente der beiden Frauen am Boxring und im Privaten zeigen. Als sich die beiden Frauen zum ersten Mal begegneten, war die Schauspielerin 20 Jahre alt und die damalige Ehefrau von Vitali Klitschko 36. Über viele Jahre hinweg begleiteten die beiden Frauen die Kämpfe der Brüder Vitali und Wladimir Klitschko Seite an Seite. Yegorova beschrieb die Verstorbene trotz deren körperlicher Leiden und Lähmungserscheinungen als eine der stärksten und mutigsten Frauen mit dem Herzen einer Löwin, die überall Licht verbreitet habe.

Letztes Telefonat vor dem Buchstart

Noch im Mai telefonierten die beiden Vertrauten miteinander, um über die geplante Europa-Buchtour der Schauspielerin zu sprechen. Die Kontakte und Erinnerungen fasst die Sängerin wie folgt zusammen:

Große Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen im Rahmen der europäischen Buchtour.

Die Hoffnung, dass das Werk Erleichterung und ein neues Kapitel im Leben bringen würde.

Das gemeinsame Band der jahrelangen Zugehörigkeit zur Klitschko-Familie.

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Wünsche für den ewigen Frieden

Natalia Yegorova war von 1996 bis 2022 mit Vitali Klitschko verheiratet, während Hayden Panettiere von 2010 bis 2018 die Frau an der Seite von Wladimir Klitschko war und mit ihm die elfjährige Tochter Kaya hat. In ihren Abschiedsworten drückte Yegorova die Hoffnung aus, dass die Verstorbene nun ohne Schmerzen sei und von ihrem vor drei Jahren verstorbenen Bruder Jansen empfangen werde. Zwei Tage nach der Todesnachricht äußerte sich auch Wladimir Klitschko öffentlich zum Verlust.