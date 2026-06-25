Hitze-Alarm in Spielberg

Der Österreich-GP in Spielberg bricht alle Hitze-Rekorde. Damit tritt die Eiswesten-Regel der FIA in Kraft.

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Einen Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Tagen erwartet, gab es bereits am Donnerstag am Red Bull Ring. Bei Temperaturen von über 30 Grad im Schatten drängten Tausende Fans zum Pitwalk, wo sie Lewis Hamilton & Co. hautnah bewundern konnten. Viele nützen die Gelegenheit, Selfies und Autogramme zu sammeln.

Und alle waren froh über Gratis-Wasserspender und -Sonnencreme bzw. die Möglichkeit, selbst Getränkeflaschen (bis 1,5 Liter/kein Glas) aufs Gelände mitbringen zu dürfen.

Keine Kühlweste - dann gibt's Gewichts-"Strafe"

Am Donnerstag wurde Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Ab 31 Grad sind die Teams laut FIA-Anordnung verpflichtet, ein Kühlsystem zu aktivieren und die Piloten mit Kühlwesten auf die Rennstrecke zu schicken. Dafür wurde das Mindestgewicht der Fahrzeuge erhöht. Wer glaubt, auf die Kühlweste verzichten zu können, wird mit einem Extragewicht bestraft.

Rechtzeitig zum Trainings-Auftakt am Freitag (13.30 Uhr) soll das Thermometer auf 33 Grad klettern, beim GP am Sonntag (Start: 15 Uhr/alles live auf ServusTV) werden Rekord-Temperaturen von 36 Grad und mehr erwartet.

Heiß geht's auch im Generationen-Duell auf der Strecke her: WM-Leader Kimi Antonelli (19/Mercedes) spürt den Atem von Routinier Lewis Hamilton (41/Ferrari) im Nacken. Der Rekord-Weltmeister hat mit zwei zweiten Plätzen und dem Comeback-Sieg in Barcelona viel Selbstvertrauen getankt bzw. den Rückstand auf Antonelli auf 41 Punkte reduziert. Wenn jetzt auch noch VIP-Freundin Kim Kardashian live die Daumen drückt, droht "Sir Lewis" zur Macht zu werden.