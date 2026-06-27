Hollywood-Star Tom Hardy wird zum Rapper

Der britische Schauspieler Tom Hardy, bekannt aus Blockbustern wie "Venom", startet jetzt als Rapper durch.

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Unter dem Pseudonym "Frankie Pulitzer" veröffentlicht er Ende August ein gemeinsames Album mit der Hip-Hop-Gruppe Czarface.

Es ist ein ungewöhnlicher Karriereschritt für den Hollywood-Star: Tom Hardy wagt den offiziellen Sprung in die Musikbranche. Wie bestätigt wurde, erscheint am 28. August das Kollabo-Album "Czarface Meets Frankie Pulitzer". Frankie Pulitzer ist dabei das aktuelle Pseudonym des Schauspielers, der in der Szene früher auch unter dem Namen "Face Puller" auftrat.

Rap-Projekt mit Hip-Hop-Größen

Für sein musikalisches Projekt hat sich Hardy prominente Unterstützung geholt. Die Gruppe Czarface besteht aus dem Rapper Inspectah Deck vom legendären Wu-Tang Clan sowie dem US-Duo 7L & Esoteric. Bereits in der Vergangenheit gab es kleinere Zusammenarbeiten: Hardy war unter anderem auf dem Soundtrack der "Venom"-Filme musikalisch zu hören.

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Die erste Singleauskopplung trägt den Titel "Brothers Grimm" und ist bereits erschienen. Auf dem kommenden Album werden zudem namhafte Gast-Stars der US-Rap-Szene vertreten sein, darunter Busta Rhymes, Method Man und El-P.

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Dass Hardy musikalisches Talent besitzt, ist für Insider übrigens keine völlige Überraschung: Schon 1999 nahm er ein Rap-Mixtape auf, das vor einigen Jahren im Internet auftauchte und viral ging. Nun macht er diese Leidenschaft ganz offiziell zu seinem zweiten Standbein.