Irland gibt bei 1:1 gegen Israel Punkte ab

Die Iren bleiben nach einem Remis gegen Israel weiter drei Punkte hinter Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Sonntag-Abendspiel verpassten es die Iren, Österreich in der Nations League vor den letzten beiden Gruppenspielen stärker unter Druck zu setzen. In der politisch brisanten Partie mussten sich die Boys in Green auf neutralem Boden in Backa Topola (Serbien) gegen Israel mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Damit liegen sie so wie der Kosovo drei Punkte hinter der ÖFB-Auswahl. Am 14. November kommt es in Linz zum direkten Duell. Am 17. November trifft Österreich in Debrecen noch auf Israel, Irland empfängt den Kosovo.

Parrott-Führungstor reicht nicht zum Sieg

Gegen Israel brachte Troy Parrott Irland per Foulelfmeter (39.) leistungsgerecht scheinbar auf die Siegerstraße. Mit dem frühen Ausgleich nach Wiederanpfiff ließ Dor Peretz das Tabellenschlusslicht aber wieder auf den ersten "Dreier" hoffen (47.). Ex-Salzburger Oscar Gloukh und Co. waren danach besser im Spiel und verzeichneten bei Stangenschüssen von Omri Gandelman (71.) und Gloukh (81.) noch gute Möglichkeiten.

Israel mit schwarzen Armbinden

Die Israelis trugen in Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs vor drei Jahren schwarze Armbinden mit der Aufschrift "7.10". Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet. Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.

Wie schon im Hinspiel in Debrecen in Ungarn drückten die irischen Spieler auf unterschiedliche Weise ihren Protest aus. Sie liefen wieder mit schwarzen Armbinden auf und senkten bei der israelischen Hymne ihre Köpfe. Zudem gab es keinerlei Abklatschen vor oder nach dem Spiel. Die vergangenen Wochen waren in Irland, wo die Unterstützung Palästinas besonders groß ist, von heftigen Diskussionen um den Umgang mit den Israel-Spielen geprägt gewesen. Selbst ein Boykott war im Raum gestanden.