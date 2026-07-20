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12 Millionen Euro

Jackpot geknackt: Glückspilz hat sich noch nicht gemeldet

Viele Eurobanknoten fliegen durch die Luft, ein Kescher fängt einige davon ein.
© Getty Images
Beim historischen Achtfach-Jackpot ging es um über 12 Millionen Euro.
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Seit Mittwochabend war ganz Österreich im Lotto-Fieber. Erstmals in der 40-jährigen Geschichte ging es bei "6 aus 45" um einen Achtfach-Jackpot im Wert von 12.050.822,50 Euro. Der Sieger oder die Siegerin kommt aus der Steiermark

Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026*

  • Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36
  • LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43
  • Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1
*Alle Angaben ohne Gewähr

Um 20.14 Uhr war klar, dass der Mega-Pot geknackt wurde. Der höchste Gewinn der Geschichte ist es allerdings nicht, denn der bleibt weiterhin bei der glücklichen Gewinnerin aus Niederösterreich aus dem November 2018. Damals gab es beim ersten ausgespielten Siebenfach-Jackpot einen Solo-Gewinn in Höhe von 14,9 Millionen Euro.

Drei Jahre Zeit

Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps.

Wie die Lotterien am Montag auf Ö3 mitteilten, hat sich der Glückspilz bisher noch nicht gemeldet. Stress gibt es aber keinen: Der neue Millionär hat drei Jahre Zeit, um den  Gewinn geltend zu machen.

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