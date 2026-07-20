12 Millionen Euro
Jackpot geknackt: Glückspilz hat sich noch nicht gemeldet
Seit Mittwochabend war ganz Österreich im Lotto-Fieber. Erstmals in der 40-jährigen Geschichte ging es bei "6 aus 45" um einen Achtfach-Jackpot im Wert von 12.050.822,50 Euro. Der Sieger oder die Siegerin kommt aus der Steiermark
Die Zahlen der Ziehung vom 19. Juli 2026*
- Lotto: 1, 10, 15, 21, 29, 42 Zz: 36
- LottoPlus: 2, 26, 33, 41, 43, 44 bzw. 12, 14, 16, 23, 25, 43
- Joker: 7, 5, 1, 6, 9, 1
Um 20.14 Uhr war klar, dass der Mega-Pot geknackt wurde. Der höchste Gewinn der Geschichte ist es allerdings nicht, denn der bleibt weiterhin bei der glücklichen Gewinnerin aus Niederösterreich aus dem November 2018. Damals gab es beim ersten ausgespielten Siebenfach-Jackpot einen Solo-Gewinn in Höhe von 14,9 Millionen Euro.
Drei Jahre Zeit
Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer steirischen Annahmestelle platzierte die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 in den sechsten von sechs gespielten Tipps.
Wie die Lotterien am Montag auf Ö3 mitteilten, hat sich der Glückspilz bisher noch nicht gemeldet. Stress gibt es aber keinen: Der neue Millionär hat drei Jahre Zeit, um den Gewinn geltend zu machen.
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