"Kebab Water": Bolt entwickelt flüssigen Döner

Döner zum Trinken? Der Fahrdienst-Gigant & Lieferdienst "Bolt" hat ein "Kebab Water" entwickelt, das als flüssiger Döner nach einer Party gegen den Kater helfen soll.

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Berlin. Nach einer durchzechten Nacht muss für viele Clubgänger einfach ein fettiger Döner her. Der Fahrdienst-Gigant "Bolt" dreht den Spieß jetzt komplett um – und serviert den Berliner Nachtschwärmern das Kult-Essen kurzerhand aus der Flasche!

Die irre Idee dahinter: Weil Spät nachts zwar haufenweise Kebabs, aber kaum Drinks bestellt werden, tüftelten Forscher der Uni Tallinn am ultimativem Anti-Kater-Mix. Das Ergebnis: Das vegane "Kebab Water" – vollgepumpt mit Elektrolyten, Mineralien, Gewürzen und Sprudel.

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Geteilte Meinungen der Tester

Der Geruch soll zwar an einen klassischen Döner erinnern, geschmacklich konnte die Limo die Tester aber kaum überzeugen, wie der Technik-Blog "techrush" berichtet. Einige schmeckten Fleisch, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten heraus, vermissten aber jegliche Erfrischung. Ein Kellner verglich den Geschmack mit Döner, der mit Spülmittel abgewaschen wurde, während andere sich eine stärkere Gurkennote wünschten.

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Einmalige limitierte Aktion

Entwarnung für alle Gourmet-Gaumen: In den Supermarkt schafft es der flüssige Döner nicht. Es handelte sich um eine streng limitierte PR-Aktion, die letzten Flaschen sind bereits weg.

Berlin bleibt damit trotzdem die unangefochtene Kebab-Hauptstadt der schrägen Ideen – nach Trüffel-Döner und Weihnachts-Editionen bekommt das Fladenbrot demnächst sogar eine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds!