Verrückt! Dieser 10.000-Euro-Döner ist aus Wachs

Der berühmte Döner von Mustafa's Gemüse Kebap erobert das Madame Tussauds Berlin. Als weltweit erste Wachsfigur ihrer Art wurde der Kult-Snack nun detailgetreu für die Ewigkeit nachgebaut.

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Besucher können die neue Attraktion ab Donnerstag bei Madame Tussauds in der deutschen Hauptstadt Berlin besichtigen. Enthüllt wurde das Werk von Tarik Kara, Inhaber von Mustafa's Gemüse Kebap und einem der bekanntesten Gesichter der Berliner Streetfood-Szene. Das Kunstwerk steht in einem originalgetreuen Modell des allerersten Dönerstands vom Mehringdamm, für das Original-Aufnahmen aus dem Laden als Kulisse dienen.

Döner als Wachsfigur in Berlin

Was für Prominente Alltag ist, hat nun auch der bekannte Snack hinter sich: ein echtes Sitting. Das Team besuchte Kara mehrfach vor Ort, fotografierte, vermaß und zerlegte das Original in alle Einzelteile, um Maße, Form und Textur jeder Zutat exakt zu erfassen. Daraus entstanden entsprechende Gießformen. Dabei gab es bei der Herstellung einige Besonderheiten:

Das Brot erforderte gleich mehrere echte Exemplare zum Abformen.

Der Feta wird bei Mustafa's nicht in Scheiben oder Würfeln, sondern krümelig verarbeitet – eine ungewöhnliche Struktur für die Wachskunst.

Untypische Farbmischungen waren beim Kolorieren nötig, um die charakteristische Optik exakt zu treffen.

Aufwendige Wachsfigur

Tarik Kafa ist stolz auf den Wachs-Döner. © Madame Tussauds Berlin

Anschließend wurde alles wie ein 3D-Puzzle Stück für Stück zusammengesetzt, optimiert und jedes Element einzeln fixiert, um dauerhaften Halt zu garantieren. Die Bude selbst entstand in der hauseigenen Holzwerkstatt und wurde mehrfach vor Ort in Kreuzberg abgeglichen. Das zuständige Berliner Studio-Team investierte rund 190 Stunden Arbeit in das Projekt. Die Kosten belaufen sich auf rund 10.000 Euro für den Döner und insgesamt 20.000 Euro inklusive Stand

Tarik Kara ist begeistert von dem Projekt: "Ich hab schon einiges erlebt mit dem Döner, aber dass er mal aus Wachs bei Madame Tussauds steht, das hätte ich nie gedacht. Wir machen das seit über 20 Jahren mit ganz viel Herz, immer frisch, immer mit Liebe. Wenn das jetzt für immer bleibt, ist das schon was Besonderes, für mich und für alle, die bei uns in der Schlange stehen."

Berliner Kultobjekt

General Managerin Nadja Troublefield ergänzt, dass normalerweise Persönlichkeiten abgebildet werden, die die Stadt geprägt haben. Kaum etwas stehe jedoch so sehr für diesen Ort wie der legendäre Imbiss. Mit der Wachsfigur werde ein Stück echtes Berlin gefeiert. Das 2008 eröffnete Madame Tussauds in Berlin zeigt derzeit über 120 Figuren.