Videos zeigen Sturm-Chaos auf beliebter Urlaubsinsel

Heftige Unwetter haben Mallorca fest im Griff. Starkregen und Sturmböen sorgen für Chaos im beliebten Urlaubsort s'Illot und wirbeln den Flugplan in Palma ordentlich durcheinander.

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Spanien. Die Sturmwarnung für Mallorca wurde auf Donnerstag ausgeweitet, nachdem eine Kaltfront die Insel bereits in der Nacht auf Mittwoch erreicht und stellenweise für Gewitter gesorgt hatte. Während es vielerorts bei starkem Regen blieb, zeigten sich an der Ostküste deutlich heftigere Naturschauspiele.

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Fliegende Container im Ferienort

Ein Augenzeugen-Video aus dem Urlaubsort s'Illot verdeutlicht die Wucht des Sturms. Die Windböen waren dort derart stark, dass Müllcontainer umhergeschleudert wurden und sich die Palmen bogen.

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Trotz dieser heftigen Bilder verzeichneten die Einsatzkräfte laut aktuellem Stand keine größeren Schäden oder Überflutungen. Zuvor hatte der staatliche Wetterdienst Aemet für Mittwoch bis 16 Uhr die Warnstufe Gelb für die gesamte Insel ausgerufen.

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Warnungen für die Küstengebiete

Die Behörden bleiben weiterhin in Alarmbereitschaft. Im Norden, Nordosten und Osten Mallorcas werden weiterhin Gewitter mit Hagel sowie bis zu drei Meter hohe Wellen erwartet. Die Notrufzentrale "Emergències 112 Illes Balears" gab auf der Plattform X die Warnstufe Orange für Unwetter an den Küsten auf Menorca und die Stufe Gelb für Mallorca bekannt. Zudem gilt für beide Inseln eine gelbe Warnung wegen Regens. Der Dienst ruft zur Vorsicht auf und verweist auf die höchste Warnstufe Orange des Wetterdienstes Aemet für die Balearen.

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Verspätungen am Flughafen Palma

Das Wetterchaos macht sich auch am Airport in Palma de Mallorca bemerkbar. Bereits am Mittwoch kam es zu gestrichenen Flügen, was aktuell jedoch nur Inlandsverbindungen betrifft. Das berichtet das "Mallorca Magazin" online. Bei Abflügen etwa in Richtung Deutschland sowie bei zahlreichen Ankünften kam es hingegen zu spürbaren Verspätungen.

Kaltfront beendet den Sommer

Mit den Unwettern verabschiedet sich der Sommer auf der Urlaubsinsel merklich. Die Temperaturen sinken durch die Kaltfront deutlich: Am Freitag werden tagsüber kaum mehr als 22 Grad erreicht, in der Nacht kühlt es auf bis zu 14 Grad ab. Auch an den folgenden Tagen muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. Erst zum Wochenende kündigt sich Besserung an, wenn wieder mehr Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 25 Grad erwartet werden.