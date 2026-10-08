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Um 539.000 Euro: Paar verkauft Campingplatz

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© Getty Images/imageBROKER RF
Auswandern nach Schweden? Ein niederländisches Paar verkauft jetzt einen renovierten Campingplatz am See Orsasjön.
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Ein Campingplatz an einem See in Schweden klingt nach unglaublicher Idylle: Klare Luft, frisches Wasser und viel Grün. Genau das findet man am in Våmhus, einem mittelschwedischen Ort am See Orsasjön. Das Beste: Der Campingplatz mit 65 Stellplätzen und 1,51 Hektar Fläche sucht neue Besitzer. Kostenpunkt: 539.000 Euro.

Traumgrundstück

Zu dem Campingplatz in direkter Seelage gehören auch ein kleiner Strand, acht Ferienhütten in unterschiedlichen Größen und zwei luxuriöse Glamping-Zelte. Ausreichend Stromanschlüsse, ein Servicehaus mit Duschen, WCs, Wasch- und Gästeküche, ein kleiner Laden, Spielplatz etc. sind vorhanden - alles, was das Camperherz begehrt!

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Schwere Entscheidung

"Schweren Herzens bieten wir den Campingplatz zum Verkauf an – einen Platz, den wir mit Liebe und Sorgfalt aufgebaut haben", zitiert manners.nl das niederländische Paar, das dieses Schmuckstück zum Verkauf anbietet. Sie haben den Campingplatz erst 2022 übernommen und renoviert. Der Zustand ist gut, heißt es, und die neuen Eigentümer können "sofort loslegen."

Die Umsatzzahlen der letzten Jahre können Interessenten natürlich einsehen - und sie sollen hervorragend sein. Wer gleich dort einziehen möchte, um den Campingplatz zu betreiben, bekommt für 200.000 Euro noch ein Haus dazu.

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