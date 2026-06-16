Kinderuni Wien: Einen Tag studieren und forschen wie die Großen

Junge Forscherinnen und Forscher aufgepasst: Die Kinderuni Wien geht in die nächste Runde und bietet auch heuer wieder über 20.000 Gratisplätze in der Ferienzeit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Forschen, experimentieren und studieren wie die Großen: Ab heute um 14 Uhr läuft die Anmeldung für die 24. Kinderuni Wien. Tausende Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können dabei in den Sommerferien die Welt der Wissenschaft entdecken.

Von 13. bis 24. Juli warten rund 370 Lehrveranstaltungen auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jedes Kind hat die Möglichkeit, mehrere Kurse zu besuchen, insgesamt stehen etwa 20.000 Kursplätze zur Verfügung. Mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestalten Vorlesungen, Seminare und Workshops.

Forschen, Lernen, Entdecken

Das Angebot reicht von Medizin und Technik über Umwelt- und Klimathemen bis hin zu Gesellschaft, Demokratie und Ernährung. Kinder können etwa erfahren, wie Gehirnoperationen funktionieren, was bei der Raumfahrt wichtig ist oder wie Tiere gesund bleiben.

Unter dem diesjährigen Motto "Zukunftskraft" geht es bei der Kinderuni vor allem darum, wie junge Menschen auf eine Welt im Wandel vorbereitet werden können. Schwerpunkte sind dabei Klima, Energie und Umwelt.

Neben Zukunftsthemen geht es auch um die Vergangenheit: Ein Programmschwerpunkt widmet sich Erinnerungskultur und Demokratie. In Kursen wie "Demokratie und Du!" können sich die Kinder spielerisch mit diesen Themen auseinandersetzen.

Auftakt ganz im Zeichen der Mikroorganismen

Mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglichen spannende Einblicke in zahlreiche Themenbereiche. © Kinderbüro der Universität Wien/Juhasz

Eröffnet wird die Bildungsinitiative mit der Vorlesung "Mikroben – klein, aber oho!" an der Universität Wien. Dabei erfahren die Kinder, welche wichtige Rolle Mikroorganismen für Menschen und Umwelt spielen.

Studieren ohne Stress

Die Kinderuni Wien wurde 2003 gegründet und zählt heute zu den größten Bildungsinitiativen für Kinder in Europa. Hinter der Kinderuni steht das Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien, das heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Anders als an der Universität für Erwachsene gibt es hier keine Prüfungen oder Tests. Stattdessen sollen Neugier und Freude am Lernen im Mittelpunkt stehen.

Während der Veranstaltungen bleiben Eltern übrigens draußen: Die jungen Studierenden sollen die Uni selbstständig entdecken. Zum Abschluss erhalten sie bei einer feierlichen Sponsion am 25. Juli ihre Teilnahmeurkunden.