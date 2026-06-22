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Kleinkind (2) stirbt nach Sturz aus Fenster

© NurPhoto via Getty Images
Ein zweijähriges Kleinkind ist am Montag nach einem Sturz aus einem geöffneten Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus verstorben.
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Der dramatische Rettungseinsatz ereignete sich am Montag gegen 12:52 Uhr an der Berliner Straße, einer wichtigen Ost-West-Verbindung in Wuppertal (Deutschland). Zahlreiche Rettungskräfte sowie ein Notarzt und speziell geschulte Kräfte rückten an, um das verunglückte Kind vor Ort zu versorgen und umgehend in eine Klinik zu transportieren.

Trotz der schnellen medizinischen Hilfe erlag das Kleinkind dort wenig später seinen schweren Verletzungen, die es sich beim Aufprall auf den Gehweg zugezogen hatte.

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Ermittlungen zur genauen Ursache

Die Polizei sperrte den Gehweg vor dem betroffenen Wohnhaus für die Dauer des Einsatzes komplett ab. Zum jetzigen Erkenntnisstand der Ermittler ergeben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Straftat. Die genauen Hintergründe und der exakte Unfallhergang werden derzeit von den zuständigen Behörden intensiv untersucht.

Hitze als möglicher Faktor

Möglicherweise war das Fenster der Wohnung aufgrund der hohen Sommerhitze geöffnet worden. Das Kind könnte dann in einem kurzen, unbeobachteten Moment eigenständig an das Fenster gelangt und herausgefallen sein. Offizielle Angaben zum Geschlecht des verunfallten Kleinkindes konnte ein Sprecher der Polizei Wuppertal am Nachmittag noch nicht machen und hielt sich auch bezüglich weiterer Details zur Unfallursache bedeckt.

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