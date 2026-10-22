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Klimaticket und Vignette werden teurer

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Ein roter ÖBB Railjet-Zug fährt am Hauptbahnhof Wien durch einen Gleisbogen.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Die Preissprünge sind geringer als befürchtet, doch Klimaticket und Vignette werden auch dieses Jahr wieder teurer.
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Wer 2027 in Österreich mit Öffis oder dem Auto unterwegs ist, muss bald tiefer in die Tasche greifen.

Hanke verteidigt "Preisbremse"

Das Ticket für alle Öffis kostet statt bisher rund 1.400 Euro bald 1.428 Euro im Jahr. Ein merkliches Plus von fast 28 Euro. Die Ermäßigte Variante schlägt mit 1.071 Euro statt wie bisher 1.050 Euro zu Buche.

Für die PKW-Jahresvignette müssen Autofahrer bald knappe 109 Euro – genauer: rund 108,90 Euro statt bisher 106,80 Euro – auf den Tisch legen. Die Tages-Vignette kostet damit ca. 9,80 Euro  statt wie bisher 9,60 Euro.

“Die Regierung unternimmt bei Gebührenerhöhungen im Bund alle Anstrengungen, um das gemeinsame Ziel einer Inflation von unter 2 Prozent zu erreichen. Daher erhöhen wir nicht um 3,6%, sondern deutlich unter der Inflationsrate.”

NEOS-Verkehrssprecher Dominik Oberhofer

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Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verteidigte die Erhöhungen anlässlich eine Pressekonferenz als "Preisbremse", schließlich fallen diese unter der Inflationsrate an. Eine ursprünglich vorgesehene und befürchtete Steigerung um 3,6 Prozent wird damit verhindert.

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