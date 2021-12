Diese Kaliber drohen Salzburg im Achtelfinale

Red Bull Salzburg steht im Champions-League-Achtelfinale. Die Bullen müssen dort gegen einen Gruppenersten ran.

Österreichs Serienmeister gewann das Geister-Heimspiel gegen den FC Sevilla durch ein Tor von Noah Okafor (50.) mit 1:0, beendete damit die Gruppe G als Tabellenzweiter und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Champions-League.

Dort geht es im kommenden Jahr gegen einen der vielen prominenten Gruppensieger. Die Auslosung geht am Montag in Nyon über die Bühne, Gruppenerste bekommen es dabei jeweils mit einem Zweiten zu tun. Gespielt wird am 15./16./22./23. Februar sowie 8./9./15./16. März.

Für die Mozartstädter war es der erste Erfolg in der "Königsklasse" nach zuletzt zwei Niederlagen. Außerdem blieb man im 18. Champions-League-Match der Red-Bull-Ära erstmals ohne Gegentreffer. Lohn dafür ist unter anderem eine zusätzliche UEFA-Prämie von 9,6 Millionen Euro.

