WM-Star auf Koks erwischt! Polizei schnappt Nationalspieler

Fußball-Profi Cristian Volpato ist in einer Nacht zweimal von der Polizei gestoppt worden. Dem Australier droht nach einer Raserei und einem Positiv-Test nun Fahrverbot.

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Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht gleich zweimal wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Australische Medien berichten übereinstimmend, dass es sich dabei um den Fußball-Profi Volpato gehandelt haben soll.

Fast 50 km/h zu schnell

Der Mittelfeldspieler von Sassuolo Calcio war demnach mit seinem BMW unterwegs und wurde zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Laut Berichten fuhr er 109 km/h in einer Zone, in der lediglich 60 km/h erlaubt sind. Bei der ersten Kontrolle absolvierte der Fußballer noch problemlos einen Alkoholtest. Die Beamten stellten keinen Alkoholverstoß fest und verhängten lediglich ein Bußgeld wegen zu schnellen Fahrens.

Drogentest schlägt auf Kokain an

Doch zwei Stunden später folgte die nächste Kontrolle mit brisantem Ergebnis. Die Polizei führte diesmal zusätzlich einen Drogentest durch. Dieser soll positiv auf Kokain ausgefallen sein. Eine weitere Probe wurde anschließend zur Bestätigung in ein Labor geschickt. Die Behörden reagierten sofort: Volpato muss seinen internationalen Führerschein für sechs Monate abgeben. Offiziell erfolgte die Sperre wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung.

© FIFA via Getty Images

WM-Aus und Karriere-Stationen

Kürzlich hatte der Mittelfeldspieler noch mit Australien an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada teilgenommen. Beim Turnier kam er in drei Spielen zum Einsatz. Im Sechzehntelfinale schied Australien nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Ägypten aus. Volpato gilt als eines der größten Talente des australischen Fußballs. Der gebürtige Sydneyer spielte früher für die Nachwuchsmannschaften Italiens und stand lange bei der AS Rom unter Vertrag, bevor er zu Sassuolo wechselte. Erst in diesem Jahr gab er sein Debüt für die australische Nationalmannschaft.

Der Profi selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Auch Sassuolo und der australische Fußball-Verband äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Der Serie-A-Klub erwartet Volpato in den kommenden Tagen zum Start der Saisonvorbereitung in Italien. Auch für Fans in Österreich, die die internationale Fußballszene verfolgen, sorgt der Fall für Aufsehen.