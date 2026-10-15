Neulengbach
Ladekran kappt Oberleitung
Am Mittwoch passierte es in Neulengbach (Bezirk St. Pölten): Ein Lkw geriet beim Holzverladeplatz mit seinem Ladekran in die Oberleitung. Die Leitung riss ab.
Zug-Evakuierung in Neulengbach
Ein Personenzug blieb daraufhin stehen. Die rund 40 Passagiere mussten evakuiert werden, berichtet die Feuerwehr Kirchstetten-Markt.
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Strecke dicht
Auf der "alten" Weststrecke ging nichts mehr: Zwischen Kirchstetten und Eichgraben-Altlengbach (beide Bezirk St. Pölten) fuhren bis voraussichtlich 17.00 Uhr keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.
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