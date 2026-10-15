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Neulengbach

Ladekran kappt Oberleitung

Rudolf Preyer
von
In Neulengbach (Bezirk St. Pölten) ist am Mittwoch ein Lkw mit seinem Ladekran in eine Oberleitung geraten.
© Stamberg/D. Meierhofer
Schreck in Neulengbach: Ein Lkw-Ladekran hat die Oberleitung gekappt, ein Zug mit rund 40 Fahrgästen musste evakuiert werden.
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Am Mittwoch passierte es in Neulengbach (Bezirk St. Pölten): Ein Lkw geriet beim Holzverladeplatz mit seinem Ladekran in die Oberleitung. Die Leitung riss ab.

Zug-Evakuierung in Neulengbach

Ein Personenzug blieb daraufhin stehen. Die rund 40 Passagiere mussten evakuiert werden, berichtet die Feuerwehr Kirchstetten-Markt.

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Strecke dicht

Auf der "alten" Weststrecke ging nichts mehr: Zwischen Kirchstetten und Eichgraben-Altlengbach (beide Bezirk St. Pölten) fuhren bis voraussichtlich 17.00 Uhr keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

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