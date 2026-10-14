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Sensations-Fund

Landwirt stolpert über vergrabenen Pharao

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Steinerner Kopf einer Ramses-II.-Statue halb im Sand vergraben.
© Ministry of Tourism and Antiquit
Ein ägyptischer Landwirt hat auf seinem Feld einen rätselhaften Steinblock entdeckt. Der Fund führte Archäologen zu zwei riesigen Statuen des berühmten Pharaos Ramses II.
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Ägypten. In der Ortschaft Behbeit el-Hagar im Nildelta, rund 100 Kilometer nördlich von Kairo, haben Rettungsausgrabungen außergewöhnliche Relikte zum Vorschein gebracht. Die ägyptische Mission entdeckte dabei die Überreste von zwei gewaltigen königlichen Statuen. Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus und Antiquitäten ist eine der Statuen eindeutig dem Pharao Ramses II. zuzuordnen. Bei der zweiten Statue wird ebenfalls stark vermutet, dass sie den Herrscher darstellt.

Ein riesiger Kopf freigelegt

Zu den eindrucksvollsten Stücken der Grabung gehört ein etwa 1,6 Meter hoher Kopf. Die Darstellung zeigt den Pharao mit der Doppelkrone, welche die Vereinigung von Ober- und Unterägypten symbolisiert. Fachleute schätzen, dass das gesamte Denkmal inklusive Sockel ursprünglich eine Höhe von rund 8,5 Metern erreichte.

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Ausgrabungen dauern weiter an

Die zweite Statue misst in der Länge ungefähr 2,4 Meter, wobei Beine und der untere Teil fehlen. Trotz des hohen Alters sind die Gesichtszüge außergewöhnlich gut erhalten.

Zudem stießen die Forscher auf einen Block aus rosa Granit mit Hieroglypheninschriften, die königliche Titel von Ramses II. tragen.

Die Behörden lobten den aufmerksamen Dorfbewohner, laut Medienberichten ein Bauer, dessen Hinweis den Schutz dieses kulturellen Erbes ermöglichte.

Weitere Nachforschungen laufen, um möglicherweise noch verborgene Schätze und Hinweise auf den historischen Tempelkomplex der Region zu sichern.

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