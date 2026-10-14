Enthüllt
Tödliche Tiger-Attacke: DAS ist das Opfer
Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Yorkshire Wildlife Park. Wie oe24 berichtete, sprang ein Mann in das Gehege der Tiger und wurde daraufhin von dem 200 Kilo schweren Tiger namens Altai attackiert. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.
Jetzt wurde bekannt, wer jener Mann war: Seine Familie wandte sich über die Polizei an die Öffentlichkeit: William Chapman, 24 Jahre alt, war ein früherer Kinderdarsteller des britischen Senders ITV.
Auch interessant
Familie: Er war psychisch krank
In einem Statement, das seine Familie über die Polizei veröffentlichte, trauern seine Hinterbliebenen über "einen klugen, warmherzigen und engagierten jungen Mann, der von seiner Familie wirklich geliebt wurde und der seine Familie liebte..."
Laut Augenzeugen tanzte Chapman und lachte, bevor er in das Gehege in den Tiger sprang. Die Familie erklärt nun die traurigen Hintergründe zu dem bis jetzt unverständlichen Verhalten: 'Leider litt William seit Jahren an einer ernsthaften, psychischen Störung und wurde mit verschreibungspflichtigen Medikamenten behandelt."
Diese könnte er abgesetzt haben und unter einer manischen Episode gelitten haben, bevor er den tödlichen Plan, ein Foto mit dem Tiger zu machen, umsetzte. 'Die Ermittlunger werden entscheiden, ob dies der Grund für sein Verhalten war", so die Familie. "
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden