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Tödliche Tiger-Attacke: DAS ist das Opfer

Daniela Bardel
von
Tödliche Tiger-Attacke
© screenshot
Familie ging an die Öffentlichkeit: 24-jähriger William Chapmann ist jener Mann, der in ein Zoo-Gehege sprang und zu Tode gebissen wurde
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Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Yorkshire Wildlife Park. Wie oe24 berichtete, sprang ein Mann in das Gehege der Tiger und wurde daraufhin von dem 200 Kilo schweren Tiger namens Altai attackiert. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Jetzt wurde bekannt, wer jener Mann war: Seine Familie wandte sich über die Polizei an die Öffentlichkeit: William Chapman, 24 Jahre alt, war ein früherer Kinderdarsteller des britischen Senders ITV.

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William Chapmann
William Chapmann (24) wurde zu Tode gebissen. © Familie/privat
William als Kinderdarsteller
William als Kinderdarsteller © Familie/privat

Familie: Er war psychisch krank

In einem Statement, das seine Familie über die Polizei veröffentlichte, trauern seine Hinterbliebenen über "einen klugen, warmherzigen und engagierten jungen Mann, der von seiner Familie wirklich geliebt wurde und der seine Familie liebte..."

Laut Augenzeugen tanzte Chapman und lachte, bevor er in das Gehege in den Tiger sprang. Die Familie erklärt nun die traurigen Hintergründe zu dem bis jetzt unverständlichen Verhalten: 'Leider litt William seit Jahren an einer ernsthaften, psychischen Störung und wurde mit verschreibungspflichtigen Medikamenten behandelt."

Diese könnte er abgesetzt haben und unter einer manischen Episode gelitten haben, bevor er den tödlichen Plan, ein Foto mit dem Tiger zu machen, umsetzte. 'Die Ermittlunger werden entscheiden, ob dies der Grund für sein Verhalten war", so die Familie. "

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