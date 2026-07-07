Welt
TV
E-Paper
Welt

Urteil erwartet

Le Pen: Heute fällt die Entscheidung

Frau hält eine Rede mit Mikrofon, im Hintergrund eine französische Flagge.
© EPA
In einem Berufungsverfahren um mögliche Scheinbeschäftigung wird ein für die französische Präsidentschaftswahl entscheidendes Urteil gegen die Rechtsnationale Marine Le Pen erwartet.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Pariser Gericht wird an diesem Dienstag ab 13.30 Uhr bekanntgeben, ob es die 57-Jährige schuldig spricht. Mit Spannung wird vor allem darauf geblickt, ob es Le Pen das passive Wahlrecht entziehen wird, also ihre Möglichkeit, bei Wahlen anzutreten.

Le Pen selbst will in den Abendnachrichten (ab 20.00 Uhr) verkünden, ob sie für ihr Rassemblement National um das französische Präsidentenamt kandidieren wird. Andernfalls tritt Parteichef Jordan Bardella an.

Die Französinnen und Franzosen wählen am 18. April und 2. Mai 2027 in zwei Runden ihr nächstes Staatsoberhaupt. Mitte-Präsident Emmanuel Macron kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Laut Umfragen haben die Rechtsnationalen gute Chancen, in die entscheidende Stichwahl einzuziehen.

© APA/AFP/SIMON WOHLFAHRT

Le Pen steht in einer Affäre um EU-Gelder vor Gericht. Zwischen 2004 und 2016 sollen Abgeordnete ihrer Partei Geld für parlamentarische Assistenten im Europaparlament bekommen haben, die aber zumindest in Teilen für die Partei Front National (mittlerweile: Rassemblement National) gearbeitet hätten. Le Pen hatte eine Verantwortung dafür vor Gericht von sich gewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht sie in dem Fall schuldig gesprochen, sie zu einer Haftstrafe mit Fußfessel verurteilt und ihr das passive Wahlrecht mit sofortiger Wirkung auf fünf Jahre entzogen.

Auch interessant

Biker (17) kracht nach Sturz in Auto - tot

US-Urlaub von Rangnick heizt DFB-Gerüchte an

Angriff auf Tanker in der Straße von Hormuz

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Malle-Urlauberin geschockt: 110 Euro für Liegen und Schirm

Ukraine spottet über Putin-Video

Le Pen: Heute fällt die Entscheidung

Kampf gegen Kugelfisch: Barrieren & Fang-Prämien

Trump kündigt kugel- und drohnensicheren Ballsaal an

Zahl der Todesopfer stieg auf mehr als 3.500

Israels Netanyahu droht US-Präsident Trump

Ukraine startet Großangriff auf Moskau

Angriff auf Tanker in der Straße von Hormuz

Saugroboter explodiert: Mann (25) in Lebensgefahr