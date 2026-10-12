Lufthansa-Jumbo schrammt knapp am Crash vorbei

Eine Boeing 747-8 der Lufthansa muss kurz vor dem Aufsetzen plötzlich durchstarten. Das Heck des Riesenjets kommt der Landebahn dabei gefährlich nahe. Erst beim zweiten Versuch gelingt die Landung.

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Ein dramatischer Moment bei der Ankunft in Kalifornien: Eine Boeing 747-8 der Lufthansa ist am Samstag auf dem Weg von Frankfurt nach Los Angeles nur knapp an einem möglichen Zwischenfall vorbeigeschrammt. Die Landung wurde in letzter Sekunde abgebrochen. Aufnahmen eines Livestreams von Flugzeugfans zeigen, wie die Maschine plötzlich wieder nach oben zieht.

Heck kommt der Landebahn gefährlich nahe

Der Flug LH456 startete am 10. Oktober etwas verspätet in Frankfurt. Statt um 10.40 Uhr hob die Maschine erst um 11.18 Uhr Ortszeit ab. In Los Angeles setzte der Jumbojet zunächst um 13.18 Uhr zur Landung an – doch dann kam es zu dem heiklen Moment.

Wie unter anderem die britische Zeitung "The Mirror" berichtete, zog die Maschine beim Landeanflug abrupt nach oben. Das Heck des Flugzeugs kam der Oberfläche der Landebahn 24R dabei bis auf wenige Zentimeter nahe. Zu einer Berührung kam es jedoch nicht.

Die Piloten brachen die Landung ab und starteten durch. Nach einer weiteren Runde gelang es ihnen, die Boeing um 13.33 Uhr sicher auf der Landebahn aufzusetzen.

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Lufthansa bestätigte den Vorfall gegenüber "Simple Flying". Der Flug habe am 10. Oktober beim Anflug auf Los Angeles ein Durchstartmanöver durchgeführt und sei beim zweiten Versuch normal und sicher gelandet. Dabei handle es sich um ein Standardverfahren, das regelmäßig geübt werde. Die Sicherheit habe stets oberste Priorität.

Rückflug nach Frankfurt verspätet

Bei der betroffenen Maschine handelt es sich um die Boeing 747-8 mit der Registrierung D-ABYK. Das Flugzeug ist laut "ch-aviation" rund 13 Jahre alt und wurde 2013 an Lufthansa ausgeliefert.

Obwohl das Heck der Maschine der Landebahn gefährlich nahe gekommen war, kam es laut dem Bericht zu keiner Berührung und zu keinen Schäden, die einen längeren Ausfall des Flugzeugs erforderlich gemacht hätten.

Der Vorfall wirkte sich dennoch auf den Flugplan aus: Der Rückflug LH457 nach Frankfurt startete in Los Angeles erst um 16 Uhr statt wie geplant um 15.05 Uhr. Trotz der Verspätung erreichte die Maschine Deutschland am Sonntag um 10.50 Uhr – und damit sogar zehn Minuten vor der vorgesehenen Ankunftszeit.

Nicht der erste heikle Landeanflug in Los Angeles

Bereits im April 2024 war eine andere Lufthansa-Boeing-747-8 bei der Landung in Los Angeles durch einen heftigen Aufsetzer aufgefallen. Die Maschine mit der Registrierung D-ABYP setzte damals so hart auf, dass die Reifen starken Rauch entwickelten. Das Flugzeug sprang erneut hoch und musste ebenfalls durchstarten.

Ein Livestream-Kommentator bezeichnete die Landung damals als die härteste, die er je bei seiner Übertragung gesehen habe. Lufthansa erklärte seinerzeit, dass die Cockpitbesatzung zunächst eine Einschätzung vornehmen müsse, bevor die Maschine nach Frankfurt zurückfliegen könne.