Für diese Saison
Kooperation zwischen Hirscher-Ski-Marke und Biogena angekündigt
Ab der Saison 2026/27 steigt der Salzburger Mikronährstoff-Hersteller Biogena in den Skisprung-Weltcup und die Nordische Kombination ein. Laut einer Aussendung geht das Unternehmen eine Fünf-Jahres-Kooperation mit Van Deer-Red Bull Sports ein, um die Sports-Marke von Biogena zum Ausstatter im Training und Wettkampf zu machen.
Auch interessant
Die Kooperation soll eine ausgewählte Gruppe von Athletinnen und Athleten umfassen. Biogena präsentiert demnächst die gesponserten Athleten. Dafür fungiert Biogena Sports als Ausstatter und Van Deer-Red Bull Sports stellt die Sprungski für den gemeinsamen Auftritt her. Die Erfahrungen von Gründer Marcel Hirscher sollen direkt in die Entwicklung und Produktion einfließen.
Beide Unternehmen kommen aus Salzburg. Biogena hat seinen Sitz in der Stadt Salzburg, Van Deer-Red Bull Sports hat sein Headquarter in Scheffau am Tennengebirge (Tennengau). Zudem ist Biogena seit Jahren im Spitzensport aktiv. Sie bieten Mikronährstoffprodukte für Training, Wettkampf und Regeneration an. Mit dem Einstieg in den nordischen Skisport möchte das Unternehmen sein Engagement im Spitzensport ausweiten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden