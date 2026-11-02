Berg-Drama
Mann (60) stürzt vor Augen seiner Frau (52) in den Tod
Der Mann kam beim Abstieg von der Höferspitze zu Sturz, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit.
Schock beim Abstieg
Gegen 13.30 Uhr machten sich die beiden auf den Rückweg zur Passhöhe. Plötzlich der Schock: Der 60-Jährige stolperte, verlor das Gleichgewicht und stürzte über steiles, felsiges Gelände unfassbare 150 bis 200 Meter in die Tiefe. Er hatte keine Überlebenschance, so die Polizei in einer Aussendung.
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Seine Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins Tal geflogen und von der Bergrettung betreut. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.
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