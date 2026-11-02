oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Berg-Drama

Mann (60) stürzt vor Augen seiner Frau (52) in den Tod

O
von
Vorarlberg
© APA
Schreckliche Tragödie im Bregenzerwald: Ein Ausflug in den Bergen endete am Samstagnachmittag für ein Ehepaar in einem Drama.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Mann kam beim Abstieg von der Höferspitze zu Sturz, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit.

Schock beim Abstieg

Gegen 13.30 Uhr machten sich die beiden auf den Rückweg zur Passhöhe. Plötzlich der Schock: Der 60-Jährige stolperte, verlor das Gleichgewicht und stürzte über steiles, felsiges Gelände unfassbare 150 bis 200 Meter in die Tiefe. Er hatte keine Überlebenschance, so die Polizei in einer Aussendung.

Auch interessant

234.000 Gäste: Niederösterreich-Hit boomte auch heuer wieder

Schock nach Herbstferien: Schule in Wiener Neustadt macht dicht

Winter-Wetterkarten leuchten dunkelrot über den Alpen

Seine Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins Tal geflogen und von der Bergrettung betreut. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

22-Jähriger soll in Kirchschlag Unfall absichtlich herbeigeführt haben

30 Kilo Koks: Protz-Benz als Drogenbunker gestoppt

Arbeitslosigkeit sinkt, doch zwei Gruppen bereiten Sorgen

F1-Star Leclerc hält um IHRE Hand an

Was macht jetzt eigentlich Melania Trump?

Tommy Hilfiger: Denkt er ans Aufhören?

Straßensperre auf der A2: Ein Toter bei Horror-Crash

"Kurz muss in U-Ausschuss": Neos-Aufklärerin hat Pilnacek-Frage

Das kann laut werden: Eurofighter üben jetzt in diesen Bundesländern

Mann tötet Mitbewohnerin, weil sie gläubige Christin ist