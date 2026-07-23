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Heat Dome

Mega-Hitze: ORF-Experte sagt, wie heiß es wirklich wird

Die nächste Hitzewelle ist bereits im Anmarsch.
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Diese Prognose sorgte am Mittwoch österreichweit für Aufregung. Laut dem Portal wetter.com werden in Wien Anfang August sämtliche Rekorde gesprengt. Die Seite prognostiziert unfassbare 43 Grad, die sich "wie 49 Grad anfühlen" sollen. Schuld daran ist ein "Heat Dome", der sich Ende Juli Richtung Mitteleuropa bewegt.

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Aber muss sich Österreich wirklich auf 42 Grad einstellen? Ö3-Wetterexperte Simon Köhldorfer sagt Nein und kritisiert dabei auch die Wetter-Apps. "Es gibt verschiedene Wettermodelle, und die Apps greifen auf das ein oder andere zurück", so der ORF-Meteorologe. Vor allem wetter.com würde bei den Prognosen aber stets übertreiben. "Das ist sehr unseriös."

"Kommt wohl dicke"

Heiß wird es in Österreich aber trotzdem. Ende nächster Woche beginnt die Hitzewelle mit "35 Grad auf jeden Fall", so Köhldorfer. Auch sein ORF-Kollege Marcus Wadsak prognostiziert eine Hitzewelle, die am 31. Juli beginnt und uns im August länger begleiten wird. "Da kommt noch was und es kommt wohl dicke", so Wadsak auf Facebook.

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