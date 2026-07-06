Mega-Krimi! Zehn Engländer kämpfen Mexiko nieder

England steht im WM-Viertelfinale. Mit einstündiger Gewitter-Verzögerung setzten sich die "Three Lions" gegen Gastgeber Mexiko mit 3:2 durch.

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England steht nach einem Schlagabtausch mit Mexiko im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Three Lions schlugen den Co-Gastgeber am Sonntag (Ortszeit) im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt 3:2 (2:1). Jude Bellingham mit einem Doppelschlag (36., 38.) und Harry Kane (60.) per Foul-Elfmeter trafen für die Engländer. Mexiko konnte durch Julian Quinones (42.) und Raul Jimenez (69.) ebenfalls vom Elferpunkt nur verkürzen.

Nach einer Roten Karte für Jarell Quansah (54.) spielte England über 50 Minuten in Unterzahl. Die Mannschaft von Thomas Tuchel trifft nun in einem rein europäischen Viertelfinale am kommenden Samstag in Miami (23.00 Uhr MESZ) auf Norwegen. Mit Mexiko verabschiedete sich nach Kanada der nächste Gastgeber. Für "El Tri" war es in der elften WM-Partie im Estadio Azteca die erste Niederlage überhaupt.

Warten in Mexiko-Stadt

In Mexiko-Stadt war zunächst einmal Warten angesagt. Wie im Sechzehntelfinale gegen Ecuador verzögerte sich der Ankick aufgrund eines Gewitters um eine Stunde. Die breite Mehrheit der 80.824 Zuschauer wollte ihr Team stimmungsvoll nach vorne peitschen. Mit dem Stadion im Rücken begann Mexiko mit unveränderter Startelf druckvoll. Wolverhampton-Stürmer Jimenez machte bei seinem Kopfball alles richtig, Jordan Pickford tauchte in seinem 17. WM-Einsatz - er liegt nun gleichauf mit Rekordhalter und Torhüter-Legende Peter Shilton - aber erfolgreich ab.

Die Engländer hielten dem Druck stand - und legten entgegen dem Spielverlauf aus einem schnellen Gegenstoß vor. Über Pickford und Rice ging es zu dem von Beginn an aufgebotenen Bukayo Saka, dessen Flanke Bellingham per Flugkopfball verwertete. Mexikos Torsperre bei der WM war damit gebrochen. Keine zwei Minuten später stand es 2:0 aus englischer Sicht. Mexikos 17-jähriger Jungstar Gilberto Mora ging zu riskant ins Dribbling, der folgende Konter endete wieder bei Bellingham.

Die Mexikaner schüttelten den Doppelschlag rasch ab. Quinones stand nach einem Freistoß goldrichtig und brachte die Hausherren heran. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Pickford gefordert. Jimenez kam dem Ausgleich zweimal nahe, dann rettete Bellingham im eigenen Strafraum vor Mexikos Kapitän Cesar Montes. Für den Weltmeister von 1966 kam der Pausenpfiff zur rechten Zeit.

Rot und Elfer für England

Der Unterhaltungswert der Partie blieb auch nach Seitenwechsel sehr hoch. Englands Linksverteidiger Nico O'Reilly traf zunächst die Stange (49.). Eine viel zu ungestüme Attacke von Quansah bescherte Mexiko dann Überzahl. Der Rechtsverteidiger traf Jesus Gallardo mit gestrecktem Fuß am Schienbein und musste nach VAR-Intervention vom Feld. Tuchel adaptierte und holte Saka für Verteidiger John Stones vom Rasen, sah aber fast umgehend, wie sein Team nachlegte. Pickfords Abstoß verlängerte Kane mit etwas Glück in den Lauf von Anthony Gordon, Mexikos Keeper Raul Rangel machte sich regelwidrig breit. Kane blieb vom Elferpunkt eiskalt, für den englischen Kapitän war es das sechste Tor bei dieser WM.

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Mexiko fand aber erneut eine Antwort. Kane traf beim Abwehrversuch im eigenen Strafraum den eingewechselten Brian Gutierrez am Fuß, wieder musste der australische Referee Alireza Faghani zum Schirm. Den folgenden Elfer verwertete Jimenez. England stellte danach auf eine Fünferabwehr um und verteidigte nur noch tief. Mexiko warf noch einmal alle Kräfte nach vorne, eine richtige Ausgleichschance konnten sich die Zentralamerikaner jedoch keine mehr erarbeiten. Auch in den finalen Sekunden schmissen sich die Engländer in jeden Schussversuch.