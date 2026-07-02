Meine Erklärung für die Sensationen

Erleben wir die WM der größten Überraschungen aller Zeiten? Jein.

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Da feiern die Deutschen ein 7:1-Schützenfest - und zwei Spiele später sind sie draußen. Ist das jetzt die Riesen-Überraschung? Viele von uns werden bis zur WM-Auslosung noch nie was von Curacao gehört haben. Dass der Fußball-Zwerg dann zum Kanonenfutter für die Deutschen wurde, ist also nicht weiter verwunderlich. In Wahrheit darf sich Bundestrainer Nagelsmann nicht wundern, dass sich Paraguay nach dem 2:1 von Ecuador gegen Deutschland dachte: "Das können wir auch!"

Fast hätte es auch England erwischt. Auch nicht ganz überraschend. Schließlich haben alle Teams, die in der K.o.-Runde stehen, Top-Spieler aus Top-Ligen.

Mit der K.o.-Phase ging WM erst richtig los

Wie an dieser Stelle angemerkt, ging die WM mit der K.o.-Phase erst richtig los. Jetzt gibt es kein Taktieren mehr, in einem Spiel ist alles möglich - da flattern auch bei den Großen die Nerven. Wobei: Deutschland zählt nach den traurigen Darbietungen bei Welt- und Europameisterschaften nicht mehr zu den Großen. Leistungsträger wie Müller, Kroos oder Schweini fehlen doch mehr, als unsere Nachbarn wahrhaben wollen. Und die Jungen wie Wirtz oder Musiala brauchen noch Zeit. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es jedenfalls nicht geschafft, eine echte Mannschaft zu formen.