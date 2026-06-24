TV
E-Paper
Politik

Regierung

Meinl-Reisinger: Wirbel nach Personal-Rochaden

Zwei Personen im Anzug schütteln sich vor bemalter Wand freundlich die Hand.
© APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER
Kabinetts-Vize wird jetzt Abteilungsleiter - Außenamt: Er ist schon seit 20 Jahren im Ministerium
OE24 auf Google bevorzugen

Beate Meinl-Reisinger ist auf hochoffizieller Mission in China, am Dienstag traf sie sich mit dem Bürgermeister von Shanghai und schüttelte mediengerecht einem Roboter die Hand.

Eine Frau in Anzug schüttelt einem humanoiden Roboter vor einer Gruppe Menschen die Hand.
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag, 23. Juni 2026, bei AVL List Automotive im Rahmen eines Besuchs in Shanghai. © APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Daheim geht es indes nicht so friedlich zu: Medienberichte orten wieder einmal einen Postenschacher im von der NEOS-Chefin geführten Außenministerium - und das bei den Pinken, die ja in der Opposition dagegen stets angekämpft hatten.

Vizekabinettschef übernimmt Abteilung

Also Wasser predigen - und Wein trinken? Tatsächlich wurde Meinls stellvertretender Kabinettschef Raphael Lassmann zum Leiter der wichtigen Sicherheitsabteilung bestellt. Und nicht nur das: Auch Lassmanns Ehefrau wird etwas, sie übernimmt die Abteilung VI.2 "Personaldienstleistungen".

Derlei Rochaden haben stets ein "Geschmäckli", dienten sie doch bei ÖVP und SPÖ nicht selten dazu, politischen Kabinettsmitarbeitern einen Beamten-Job zu verschaffen.

Beide sind schon im Außenministerium

Das klingt im Fall Lassmann dann doch etwas anders, beide - Raphael Lassmann und seine Frau - waren schon vor Meinl-Reisingers Amtsantritt im Außenministerium, wie ein Sprecher Meinl-Reisingers gegenüber oe24 betont: "Im BMEIA werden Abteilungen streng nach fachlichen Kriterien besetzt. Jede und jeder Bedienstete hat das Recht, sich auf Führungspositionen zu bewerben." Seit dem Amtsantritt von Meinl-Reisinger seien rund 60 Führungspositionen ausgeschrieben und neu besetzt worden. "Nur vier davon haben überhaupt einen Bezug zum Kabinett."

An Lassmanns Kompetenz - der seit 20 Jahren im Haus sei - gebe es zudem keinen Zweifel: "Er kennt das Umfeld, in dem die Kolleginnen und Kollegen im Sicherheitsbereich operieren, aus erster Hand."

Auch bei der Beförderung von Lassmanns Ehefrau sei es mit rechten Dingen zugegangen: "Im Außenministerium arbeiten zahlreiche Ehepaare. Auch in der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass miteinander verheiratete Mitarbeitende zeitgleich Führungsfunktionen innehaben", so der Sprecher.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Fetter Bonus: So viel casht der FIFA-Präsident

Schweizer Fußball-Star Alisha Lehmann hat Ja gesagt

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Justizministerin: "Große Hitze in Gefängnissen"

Deepfake-Vorwurf: Babler lässt jetzt FPÖ abblitzen

Leichenfotos im Pilnacek-U-Ausschuss

Missbrauch von EU-Geldern: FP-Fraktion entgeht Verfahren

"Hitze-Krise an Schule, Regierung tut nichts"

Meinl-Reisinger: Wirbel nach Personal-Rochaden

ORF-Kahlschlag: Sender wird Budget halbiert

Hitze in Schule: "Politik muss endlich handeln"

Seniorenrat will Recht auf handyfreies Leben

Lena Schilling: "Ich zahle 12 Schwangerschafts-Abbrüche"