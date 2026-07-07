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"This Is Us“-Star

Milo Ventimiglia ist wieder Papa geworden!

© Instagram
Der bekannte "This Is Us"-Schauspieler Milo Ventimiglia und seine Ehefrau Jarah Mariano sind wieder Eltern geworden.
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Der 48-jährige US-Schauspieler Milo Ventimiglia, den viele Fans aus der Kult-Serie "This Is Us" kennen, und das 42-jährige US-Model Jarah Mariano haben die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes verkündet. Auf der Social-Media-Plattform Instagram verriet Mariano auch gleich den Namen des kleinen Erdenbürgers: Söhnchen Rock-Anthony Makoa Ventimiglia wurde in dem emotionalen Posting herzlich willkommen geheißen. Sie freuten sich riesig auf all die kommenden Abenteuer, die nun mit ihrer fünfköpfigen Familie anstehen.

Perfektes Chaos bei den Stars

In den letzten paar Wochen herrschte laut der frischgebackenen Mama Chaos, aber auf die beste Art und Weise. Zu den süßen Neuigkeiten veröffentlichte das Paar auch einen privaten Schnappschuss für die Fans. Auf dem Foto sind die glücklichen Eltern gemeinsam mit ihren beiden Kindern und dem geliebten Hund der Familie zu sehen. Für die beiden ist es das zweite Kind in sehr kurzer Zeit, denn Töchterchen Ke'ala Coral kam erst im Jänner 2025 zur Welt.

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Große Karriere im US-Fernsehen

© Getty Images

Milo Ventimiglia feierte bereits vor 25 Jahren in der Erfolgsserie "Gilmore Girls" seinen großen Durchbruch als internationaler Serien-Star. Er spielte im Laufe seiner Karriere auch in bekannten Hollywood-Filmen wie "Rocky Balboa", "Grace of Monaco" und "Creed II" mit. In der preisgekrönten TV-Serie "This Is Us - Das ist Leben" verkörperte Ventimiglia jahrelang den beliebten Familienpatriarchen Jack Pearson. Im Jahr 2022 wurde der Schauspieler für seine Erfolge auf Hollywoods berühmtem "Walk of Fame" mit einer eigenen Sternenplakette gefeiert.

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