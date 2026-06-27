Musks SpaceX auf Börsen-JoJo-Fahrt

Die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX von Elon Musk schossen erst 67% hoch, fielen dann um 35%. SpaceX war kurz 2,9 Billionen US-Dollar wert, jetzt sind es 2 Billionen.

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Milliardär Elon Musk wurde mit dem SpaceX-Börsengang zum ersten Billionär der Welt. Nach einem dreitägigen Höhenflug drehte die Aktie aber und verlor an Wert, um jetzt in stabiler Seitenlage leicht über dem Ausgabekurs zu verharren. Aktuell beträgt Musks Vermögen "nur" noch knapp 950 Milliarden Dollar.

Die SpaceX Starship V3 Rakete. SpaceX war kurz 2,9 Billionen US-Dollar wert, jetzt rund 2 Billionen. © Getty Images

Bald könnte die Aktie aber wieder anziehen. Was bisher geschah: Beim viel beachteten Handelsstart am 12. Juni sind die Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX von Elon Musk in den ersten drei Handelstagen um 67 Prozent gestiegen und anschließend um 35 Prozent gefallen. Bereits vor dem 86 Milliarden Dollar schweren Rekord-Börsengang war der Hype riesig. Längst nicht jeder, der Aktien wollte, bekam diese auch vor dem IPO (Börsengang). Viele kauften erst später nach. Vorerst scheinen alle gekauft zu haben, die das wollen, Nachfrage und Angebot halten sich derzeit die Waage, die Aktie notiert bei rund 150 Dollar über dem Ausgabepreis von 135 Dollar.

Aufnahme in wichtige Indizes sorgt für Käufe

Die mehr oder weniger ausgeglichene Stellung zwischen Angebot und Nachfrage könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Die Aufnahme von SpaceX in wichtige Indizes und der Beginn der Analyseabdeckung durch große Investmentbanken dürften nämlich für weitere Käufe sorgen. Zugleich könne aber der Ablauf von Haltefristen (Lock-ups) zu Verkäufen führen. Darum ist auch Vorsicht angebracht, sagen Analysten.

Es sei aber unmöglich vorherzusagen, wie sich diese Faktoren genau auswirken werden, insbesondere in einem heiß gelaufenen Markt für KI-bezogene Aktien.

Haltefristen für Aktien-Besitzer enden

Weil nach den ersten zwei Wochen viele Aktienhalter verkaufen dürfen, könnte es Gewinnmitnahmen geben. Das würde sich in das breitere Bild einfügen. Der jüngste Kursrückgang bei SpaceX ging auch mit dem stärksten Rücksetzer bei Technologiewerten seit Wochen einher.

So fiel der Börsenwert von Nvidia wieder unter die Marke von fünf Billionen Dollar, während der Nasdaq-Index hunderte Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung einbüßte.

Elon Musk zapft jetzt den Anleihemarkt an

Der Rekord-Börsengang von SpaceX ging erst über die Bühne, jetzt zapft SpaceX-CEO Elon Musk mit seinem Raumfahrtgiganten bereits den Anleihemarkt an. Das Unternehmen plant die Ausgabe unbesicherter Schuldverschreibungen. Anleger reagieren nervös auf diesen schnellen Kapitalbedarf.

Dahinter steckt unter anderem, dass man frisches Geld für KI-Übernahmen braucht. So will SpaceX das KI-Programmier-Unternehmen Cursor für 60 Milliarden Dollar kaufen. Langfristig sollen KI-Anwendungen und Rechenzentren im Weltall die meisten Gewinne für SpaceX hineinspülen. Aktuell ist die Firma freilich noch im Verlustbereich, allein 2025 schrieb man ein Milliardenminus.

Musk trotz Aktionären alleiniger Chef

Bei SpaceX ist Musk Vorstandschef, Technikchef und Verwaltungsratsvorsitzender in einer Person. Er kontrolliert rund 85 Prozent der Stimmrechte bei SpaceX und hält 42 Prozent des Aktienkapitals – deutlich mehr als anderswo. Wer SpaceX kauft, der muss Elon Musk vertrauen.