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SCHRECK FÜR URLAUBER

Nach Blitzschlag: Pilot dreht Maschine um

© Getty Images/Westend61
Schreckmoment für dutzende Urlauber auf dem Weg zu den Kanaren: Kurz nach dem Start wurde ihr Flugzeug von einem Blitz getroffen. Die Crew entschied sich daraufhin zur Umkehr.
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Blitzeinschlag kurz nach dem Start

Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug von Großbritannien nach Teneriffa. Nach dem Start geriet die Maschine in ein Gewittergebiet, wo ein Blitz das Flugzeug traf.

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Obwohl moderne Passagierflugzeuge für solche Situationen ausgelegt sind, reagierte die Crew vorsichtshalber und brach den Flug ab.

Rückkehr zum Flughafen

© Getty Images

Nach dem Blitzeinschlag kehrte die Maschine zum Abflughafen zurück. Dort wurde das Flugzeug von Technikern genau untersucht, um mögliche Schäden auszuschließen.

Die Passagiere mussten ihre Reise zunächst unterbrechen und auf einen Ersatzflug warten.

Flugzeuge sind geschützt

Experten betonen, dass Blitzeinschläge bei Flugzeugen zwar spektakulär wirken, in der Luftfahrt aber nicht ungewöhnlich sind. Moderne Maschinen werden speziell dafür gebaut, die enorme Energie eines Blitzes sicher abzuleiten.

Trotzdem sehen die Sicherheitsvorschriften nach einem Einschlag eine umfassende technische Kontrolle vor.

Für die Urlauber endete der Flug zwar früher als geplant, verletzt wurde jedoch niemand. Nach dem Blitzschlag stand für die Crew die Sicherheit der Passagiere an erster Stelle.

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