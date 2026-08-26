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Um 2:46 Uhr

Nächtlicher Erdbeben-Schreck in Niederösterreich

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In der Nacht auf Mittwoch hat sich in Niederösterreich, etwa vier Kilometer südwestlich von Neunkirchen, ein leichtes Erdbeben ereignet.
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Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, wurde das Beben der Stärke 2,2 um 02:46 Uhr im Bereich Ternitz und Seebenstein vereinzelt schwach verspürt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es.

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