Um 2:46 Uhr
Nächtlicher Erdbeben-Schreck in Niederösterreich
In der Nacht auf Mittwoch hat sich in Niederösterreich, etwa vier Kilometer südwestlich von Neunkirchen, ein leichtes Erdbeben ereignet.
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Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, wurde das Beben der Stärke 2,2 um 02:46 Uhr im Bereich Ternitz und Seebenstein vereinzelt schwach verspürt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es.
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