Neuer Kreisverkehr in Leobersdorf für 1,2 Millionen Euro

Der monatelange Umbau an der B18 ist abgeschlossen, kürzlich wurde der neue Kreisverkehr offiziell für den Verkehr freigegeben.

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Für die Verkehrsteilnehmer in Leobersdorf (Bezirk Baden) beginnt ein neues Kapitel: Wo sich bisher alles an einer Kreuzung gebündelt hat, dreht es sich jetzt im Kreis. Soll heißen: An der B18 Günselsdorfer Straße wurde die bestehende Kreuzung mit der Augasse zu einem modernen Kreisverkehr umgebaut. Zusätzlich dazu gibt es eine neue Zufahrtsstraße, die Leobersdorf besser an das Straßennetz anbindet.

Der Baustart erfolgte bereits im März. Auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern wurde die neue Anlage errichtet. Neben dem Kreisverkehr wurden auch Busbuchten sowie ein Geh- und Radweg eingeplant. Damit soll nicht nur der Verkehrsfluss verbessert werden, sondern auch mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gegeben sein.

In das Straßenprojekt flossen insgesamt rund 1,22 Millionen Euro. Der Großteil der Kosten - 1,08 Millionen Euro - wurde von der Marktgemeinde Leobersdorf getragen. Das Land Niederösterreich beteiligte sich mit 141.000 Euro. Nach dem Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen und der Montage der Verkehrszeichen konnte die neue Anlage schließlich für den Verkehr geöffnet werden.