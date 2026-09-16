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Mega-Turnstunde mit 3.500 Kindern in St. Pölten

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Eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen in gelben T-Shirts posiert vor einem gelben Plakat.
© NLK Burchhart
Niederösterreich plant für den 9. Juni 2027 ein Sport-Event der Superlative: Im Sportzentrum St. Pölten sollen 3.500 Schüler bei Österreichs größter Turnstunde gemeinsam in Bewegung kommen.
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Mit der Initiative "Bewegt ins neue Schuljahr" will das Land Niederösterreich mehr Kinder für Sport und Bewegung begeistern. Das Highlight dazu steigt am 9. Juni 2027 in St. Pölten, wo Tausende Jugendliche gemeinsam unter freiem Himmel trainieren werden. Unterstützt wird das Projekt vom Bewegungsexperten Philipp Jelinek. Die Aktion beschränkt sich aber längst nicht auf einen einzigen Tag. Bereits während des Schuljahres erhalten teilnehmende Schulen spezielle Bewegungsprogramme und Übungsvideos. Dabei geht es darum, Kinder langfristig zu mehr Aktivität im Alltag zu motivieren und einen Ausgleich zu Handy, Tablet und Co. zu schaffen.

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"Wir wollen Niederösterreich als Vorreiter für Bewegung und Gesundheit an unseren Schulen weiter stärken", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation der Initiative im NÖ Landhaus. "Am 9. Juni wollen wir 3.500 junge Menschen zusammenbringen, die gleichzeitig miteinander Sport machen. Aber es geht uns nicht nur um diese 40 Minuten. Die Bewegung beginnt heute und soll die Schülerinnen und Schüler durch das gesamte Schuljahr begleiten."

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterstrich den nachhaltigen Ansatz der Initiative: "Bewegung ist kein Zusatz zur Bildung, sondern Teil einer guten Bildung. Bewegungszeit ist keine verlorene Lernzeit. Wer sich bewegt, stärkt nicht nur seine körperliche Gesundheit, sondern auch Konzentration, Selbstvertrauen und soziale Fähigkeiten." Schon jetzt setzt Niederösterreich stark auf den Schulsport, nehmen doch jährlich rund 70.000 Schüler an Wettkämpfen und Bewegungsprojekten in 37 Sportarten teil.

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