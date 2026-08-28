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Nvidia macht Rückzieher bei Cloud-Kunden

Nvidia-Logo auf schwarzem Hintergrund, links grünes Augensymbol, rechts weißer Schriftzug.
© APA/AFP/PHILIP FONG
US-Chipkonzern Nvidia zog sich laut Wall Street Journal zurück: Ein Finanzierungsprogramm für Cloud-Kunden wurde pausiert.
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Nvidia hat einem Medienbericht zufolge Teile eines neuen Finanzierungsprogramms für Anbieter von Cloud-Diensten für Künstliche Intelligenz (KI) vorerst gestoppt. Der US-Chipkonzern habe sich in der vergangenen Woche von der Initiative zurückgezogen, bei der er im Gegenzug für Kreditunterstützung eine Umsatzbeteiligung verlangte, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider.

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Rechenkapazitäten mieten

Das neue Geschäftsmodell bleibe jedoch bestehen und entwickle sich aufgrund der hohen Nachfrage weiter, teilte Nvidia mit. Das vor knapp zwei Monaten angekündigte Programm sollte kleinen Cloud-Firmen die Finanzierung von Nvidia-Chips erleichtern, indem der Konzern ungenutzte Rechenkapazitäten zurückmietet. Im Gegenzug sollte Nvidia ab einer bestimmten Schwelle 50 Prozent der Cloud-Einnahmen erhalten.

Zuletzt waren jedoch Bedenken von Investoren laut geworden, dass solche Kreislaufgeschäfte die Nachfrage künstlich aufblähen könnten. Zudem hätten Mitarbeiter gegenüber aktuellen und potenziellen Kunden Bedenken wegen möglicher kartellrechtlicher Prüfungen geäußert, da Nvidia den Cloud-Anbietern weitreichende Vorgaben zur Kundenauswahl gemacht habe, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter.

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