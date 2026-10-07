ÖFB-Youngster jetzt Österreichs wertvollster Premier-League-Profi

Marktwert-Hammer für Österreichs U21-Kapitän! Nik Schuster (20) erlebt trotz der verpassten U21-EM persönlich einen kräftigen Aufschwung. Der Brentford-Innenverteidiger gehört zu den großen Gewinnern des neuen Premier-League-Updates von "Transfermarkt.at" und steigert seinen Marktwert gleich um vier Millionen Euro auf 22 Millionen.

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Damit ist Schuster nicht nur der wertvollste Österreicher in der Premier League, sondern zieht auch an zwei ÖFB-Innenverteidigern vorbei: Kevin Danso und David Affengruber stehen jeweils bei 20 Millionen Euro. In der österreichischen Rangliste reicht es für Schuster bereits zu Platz fünf. Nur Christoph Baumgartner (40 Mio.), Konrad Laimer (32 Mio.), Samson Baidoo und Nicolas Seiwald (je 25 Mio.) werden höher bewertet.

Für Schuster ist das der nächste Schritt in seiner starken Entwicklung. Bitter: Trotz seiner Rolle als U21-Kapitän verpasste Österreich die EM-Endrunde. Für das A-Team wurde der 20-Jährige bislang nicht einberufen. Dabei machen seine U21-Kollegen bereits den nächsten Schritt: Vasilije Markovic sowie die Keeper Christian Zawieschitzky und Lukas Jungwirth standen zuletzt im Nations-League-Kader. Beim 3:1 gegen Kosovo feierten Markovic und Zawieschitzky sogar ihr ÖFB-Debüt.

Schuster muss auf seine Chance noch warten. Doch auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick dürfte den Brentford-Verteidiger im Blick haben. Die 22 Millionen Euro sind jedenfalls ein klares Signal: Der Youngster ist auf dem Weg nach oben.

Schlager mit dickem Plus

Doch Schuster ist nicht der einzige Österreicher, dessen Kurs nach oben geht. Xaver Schlager macht ebenfalls einen kräftigen Sprung: Der Nottingham-Legionär legt fünf Millionen Euro zu und wird nun mit 15 Millionen bewertet. Auch Michael Svoboda bekommt ein Upgrade – sein Marktwert steigt um 1,5 Millionen auf fünf Millionen Euro.

Xaver Schlager macht bei Nottingham auf sich aufmerksam. © NurPhoto via Getty Images

Und während Österreichs Talente auf dem Transfermarkt immer stärker in den Vordergrund rücken, gibt es auch beim ÖFB-Team Grund zur Freude. Rangnicks Mannschaft kletterte in der FIFA-Weltrangliste um einen Platz auf Rang 22. Damit stellte Österreich seine beste Platzierung in der mehr als vierjährigen Amtszeit des Teamchefs ein. Zuletzt hatte das ÖFB-Team diesen Rang im September 2025 inne.

An der Spitze bleibt dagegen alles unverändert: Weltmeister Spanien führt vor Vizeweltmeister Argentinien und Frankreich. Für Österreich zeigt der Blick nach oben – und Schuster könnte der nächste Youngster sein, der bei Rangnick anklopft.