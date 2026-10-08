Spar-Zwang
ORF beleuchtet Schuldensumpf der Steiermark
"8.611 Euro Schulden hat jeder Steirer statistisch", sagt ZIB2-Anchor Martin Thür. "Und es werden mehr." Denn das Budget für das neue Jahr erhöht den Schuldenstand bis Ende 2027 dann auf fast 8,86 Mrd. Euro (2026: 8,27 Mrd. Euro)
Sparen im Sozial- und Kulturbereich sei jetzt angesagt. In Sicherheit und Infrastruktur, Gesundheit und Wirtschaft will Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) investieren.
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Protest vor dem Landhaus und Kritik der Opposition
Vor dem Landhaus, wo der Budgetentwurf präsentiert wurde, hatten die ORF-Kameras einige Dutzend demonstrierender Personen unterschiedlicher Gruppierungen, wie etwa "Kulturland retten" oder "Sozialland retten", eingefangen. Sie alle haben sich unter dem Namen "#steiermarkretten" formiert und wollen Einsparungen im Sozial- und Kulturbereich verhindern.
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