ORF beleuchtet Schuldensumpf der Steiermark

Nicht nur das kommunistisch-grün regierte Graz ist pleite, auch die ganze Steiermark unter dem blauen Landeshauptmann ist hoch verschuldet. ZIB2-Anchor Martin Thür spricht von 8.611 Euro Schulden pro Kopf, nirgendwo in Österreich ist diese Zahl höher.

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"8.611 Euro Schulden hat jeder Steirer statistisch", sagt ZIB2-Anchor Martin Thür. "Und es werden mehr." Denn das Budget für das neue Jahr erhöht den Schuldenstand bis Ende 2027 dann auf fast 8,86 Mrd. Euro (2026: 8,27 Mrd. Euro)

Sparen im Sozial- und Kulturbereich sei jetzt angesagt. In Sicherheit und Infrastruktur, Gesundheit und Wirtschaft will Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) investieren.

Protest vor dem Landhaus und Kritik der Opposition

Vor dem Landhaus, wo der Budgetentwurf präsentiert wurde, hatten die ORF-Kameras einige Dutzend demonstrierender Personen unterschiedlicher Gruppierungen, wie etwa "Kulturland retten" oder "Sozialland retten", eingefangen. Sie alle haben sich unter dem Namen "#steiermarkretten" formiert und wollen Einsparungen im Sozial- und Kulturbereich verhindern.