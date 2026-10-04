F1-Aufreger
Peinliche Software-Panne: Das läuft hinter den Kulissen
Während bei Piloten und Crew in den Boxen Ratlosigkeit über die lange Startverzögerung herrschte, brachte es ServusTV-Experte Christian Klien auf den Punkt: "Die Situation zeigt, dass das ganze Technik-Tamtam zu viel des Guten ist ..."
Was war da los? Nach dem Regen und der abgebrochenen ersten Formationsrunde hatten massive Software-Probleme die Formel 1 in Malaysia lahmgelegt.
Kombi aus neuen Motorregeln und Regen - Bug in FIA-Software stoppt F1-Boliden
Bei der FIA bemüht man sich, die peinliche Panne aufzuarbeiten und schlüssige Erklärungen zu finden. Das Problem heißt es, sei bei Testfahrten "noch nie aufgetreten." Die massiven Regenfälle vor dem Start hatten die neuen Motoren an ihre Grenzen gebracht. Die Online-Plattform motorsport-magazin.com spricht von einem "Bug in der FIA-Software," die die Autos bei den gefährlich-rutschigen Bedingungen leichter kontrollierbarer machen sollte.
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