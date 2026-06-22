FC Köln: Podolski gibt Kult-10 frei

Lukas Podolski hat der erneuten Vergabe der Rückennummer 10 beim 1. FC Köln zugestimmt. Die Nummer war nach seinem Abschied 2012 zunächst zu seinen Ehren "eingefroren" worden.

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Nach Podolskis Wechsel zu Arsenal hatte der Klub die Nummer 10 ursprünglich gesperrt. 2014 wurde sie jedoch kurzzeitig wieder vergeben – an Patrick Helmes. Dieser beendete seine Karriere allerdings aufgrund einer Verletzung frühzeitig.

Podolski äußerte sich damals kritisch über die Vergabe nach dem ursprünglichen Versprechen des Vereins, die Nummer nicht mehr zu vergeben.

Jetzt ist die Nummer wieder frei

Nach dem endgültigen Karriereende von Podolski im Mai 2026 ist die Rückennummer 10 beim 1. FC Köln wieder frei verfügbar.

Der ehemalige Nationalspieler erklärte, die Nummer sei "dafür da, getragen zu werden" und hoffe, dass sie künftig einem Spieler im Verein helfen könne.

Entscheidung über künftigen Träger offen

© Bongarts/Getty Images

Wer künftig die Nummer 10 beim FC Köln erhält, ist noch offen. Im aktuellen Kader gilt derzeit kein Spieler als klarer Favorit für die Rückennummer.

Der Klub plant laut Medienberichten weitere Kaderveränderungen und mögliche Neuzugänge in der Offensive.