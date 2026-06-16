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Proteste & Pfiffe gegen Iran bei WM-Auftakt in LA

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© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Der erste Auftritt des Iran bei der WM war von Protesten und einem Hymnen-Eklat überschattet.
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In der Nacht auf Dienstag startete der Iran mit großem Druck in die Weltmeisterschaft. Wegen der politischen Spannungen des islamischen Regimes mit den USA waren die Sicherheitsvorkehrungen enorm hoch.

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Im Vorfeld drohte die Mannschaft sogar mit einem Abbruch des Spiels, sollte es zu politischen Vorfällen im Stadion kommen. Die Lage war extrem angespannt, die Spieler entsprechend unter Druck.

Doch schon vor dem Stadion war die kritische Situation sichtbar und spürbar. Noch dazu fand das Spiel in Los Angeles statt, der Stadt mit dem größten Anteil an Auswanderern aus dem Iran in den USA. Der Großteil davon sind allerdings klare Regime-Gegner.

Proteste & Pfiffe

Dementsprechend wurde im Vorfeld ein friedlicher Protest abgehalten. Mit Spruchtafeln und dem Schwenken von alten iranischen Flaggen als Zeichen des Widerstands gegen die Mullahs.

Proteste vor Irans WM-Auftakt

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© APA/AFP/PATRICK T. FALLON

© APA/AFP/ETIENNE LAURENT

© APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Doch auch im Spiel kam es zu Wirbel. Als die iranische Hymne abgespielt wurde, waren lautstarke Pfiffe zu hören. Ein klares Zeichen, wie die Fußball-Fans zum Antreten der umstrittenen Nation aus dem Nahen Osten stehen.

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