UNISEX
Puma-Sneaker nur heute um 57 % reduziert
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Sportlich, zeitlos und absolut alltagstauglich: Die Puma Club II Era verbinden angesagtes Retro-Design mit einem lässigen Look. Ob zur Jeans, zur Stoffhose oder zum sportlichen Freizeitoutfit – die Sneaker lassen sich vielseitig kombinieren.
Stylische Puma-Sneaker in vielen Farben
Besonders praktisch: Das Unisex-Modell ist in zahlreichen unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich. Von dezenten, klassischen Tönen bis hin zu auffälligeren Varianten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Black Friday: Jetzt ordentlich sparen
Mit 57 Prozent Rabatt ist dieses Angebot ein echtes Schnäppchen für alle, die bei Markenschuhen sparen möchten. Auch als Weihnachtsgeschenk machen sich die Sneaker hervorragend.
Nutze die Black-Friday-Aktion und sichere dir deine Lieblingsfarbe, solange das Angebot verfügbar ist. Preise und Rabatte können je nach Größe und Farbe variieren.
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