Rammbock-Einbruch: Juwelier mit Kleinbus gerammt

Von den unbekannten Tätern fehlt bisher noch jede Spur.

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Schon wieder schlug eine Rammbock-Bande in Österreich zu. Dieses mal musste in der Nacht auf Dienstag im Ortszentrum von Vorchdorf (Bezirk Gmunden) ein Juweliergeschäft daran glauben. Noch unbekannte Täter hatten mit einem weißen Kleinbus die Auslage des Geschäfts gerammt.

Die Polizei musste in den Morgenstunden zu dem Einsatz ausrücken. Die Einbrecher hatten zu dieser Zeit mit dem Kleinbus bereits die Flucht ergriffen. Diese endete allerdings in einer Sackgasse. Der Schaden beim Juwelier- und Uhrmachergeschäft ist beträchtlich, wo sie das Fluchtfahrzeug stehengelassen hatten. Was und wie viel geklaut wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Täter crashten mit einem Kleinbus in den Juwelier in Vorchdorf. © laumat/Matthias Lauber

Die Feuerwehr wurde für Aufräumarbeiten alarmiert. Das Tor des Geschäfts musste gesichert und teilweise demontiert werden. Zudem standen die Einsatzkräfte beim Fluchtfahrzeug im Nahbereich des Tatortes im Einsatz. Die Lambacher Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Von den Tätern fehlt bisher noch jede Spur.