Samsung Galaxy S26 jetzt minus 36%!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Wer schon länger auf ein neues Premium-Smartphone wartet, sollte bei diesem Angebot genauer hinsehen. Im Rahmen der frühen Prime-Day-Angebote hat Amazon das leistungsstarke Samsung Galaxy S26 aktuell deutlich reduziert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Statt einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.209,07 Euro kostet das Smartphone derzeit nur 775,46 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von satten 36 Prozent – und macht das Angebot zu einem der spannendsten Smartphone-Deals vor dem offiziellen Prime Day.

Samsung-Flaggschiff zum Kampfpreis

Premium-Smartphones sind selten so stark reduziert. Umso mehr Aufmerksamkeit erhält derzeit das Galaxy S26, das mit moderner AI-Technologie, leistungsstarker Hardware und großzügigen 512 GB Speicher ausgestattet ist.

Gerade wer sein Smartphone täglich für Fotos, Videos, Streaming, Social Media oder mobiles Arbeiten nutzt, dürfte von der Ausstattung profitieren.

Galaxy AI steht im Mittelpunkt

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Samsung setzt beim Galaxy S26 verstärkt auf künstliche Intelligenz. Die integrierte Galaxy AI unterstützt Nutzer bei zahlreichen Aufgaben im Alltag und macht viele Funktionen intelligenter und komfortabler.

Von Fotooptimierungen über intelligente Textfunktionen bis hin zu modernen Assistenzfunktionen – AI wird zunehmend zum entscheidenden Kaufargument moderner Smartphones.

512 GB Speicher: Platzprobleme gehören der Vergangenheit an

Einer der größten Vorteile dieses Angebots ist die großzügige Speicherausstattung.

Mit 512 GB internem Speicher müssen sich Nutzer deutlich weniger Gedanken über Fotos, Videos, Apps oder Downloads machen. Gerade wer viel fotografiert oder regelmäßig Inhalte erstellt, weiß zusätzlichen Speicherplatz schnell zu schätzen.

Leistungsstark für die nächsten Jahre

Neben den 512 GB Speicher verfügt das Galaxy S26 über 12 GB RAM und einen leistungsstarken Prozessor, der selbst anspruchsvolle Anwendungen mühelos bewältigt.

Ob Gaming, Multitasking, Videobearbeitung oder tägliche Nutzung – das Smartphone ist auf hohe Leistung ausgelegt und dürfte auch in den kommenden Jahren noch problemlos mithalten können.

Starke Kamera für Alltag und Urlaub

Samsung gehört seit Jahren zu den beliebtesten Smartphone-Marken im Bereich mobiler Fotografie.

Die integrierte 50-Megapixel-Kamera sorgt für detailreiche Aufnahmen und überzeugt sowohl bei Schnappschüssen im Alltag als auch bei Urlaubsfotos, Landschaftsaufnahmen oder Porträts.

Gerade in Kombination mit den AI-Funktionen profitieren Nutzer von intelligenten Optimierungen direkt auf dem Smartphone.

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Früher Prime Day sorgt für Aufmerksamkeit

Die frühen Prime-Day-Angebote gelten bei vielen Technikfans als Geheimtipp. Häufig erscheinen bereits vor dem eigentlichen Shopping-Event einige der stärksten Rabatte.

Genau deshalb sorgt das aktuelle Galaxy-S26-Angebot derzeit für großes Interesse. Ein Premium-Smartphone mit 512 GB Speicher, AI-Funktionen und starker Kamera für unter 800 Euro sieht man schließlich nicht alle Tage.

Fazit

Wer aktuell über den Kauf eines neuen Smartphones nachdenkt, findet mit dem Samsung Galaxy S26 eines der interessantesten Technik-Angebote der frühen Prime-Day-Aktion.

36 Prozent Rabatt, 512 GB Speicher, moderne Galaxy AI, starke Performance und eine hochwertige Kamera machen dieses Angebot besonders attraktiv. Für viele Samsung-Fans dürfte dies einer der spannendsten Smartphone-Deals des bisherigen Jahres sein.