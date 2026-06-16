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Refill statt Schwitzen

Heiße Tage, kühle Köpfe: Cooles Baden

Kühle Maßnahmen: Baden hilft bei Hitze.
© Stadt Baden
Baden rüstet sich für den Sommer – mit einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen für Kinder, Senioren und gesundheitlich beeinträchtigte Personen.
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Neu in der Kurstadt: ein Trinkwasser-Refill-Service. Wer mit leerer Flasche durch die Innenstadt streift, kann sie bei teilnehmenden Partnerbetrieben kostenlos auffüllen. Stadtmarketing, WirtschaftsService und zahlreiche Badener Unternehmen machen mit.

Auch die Kleinsten profitieren

Über den Sandkisten auf Badens Spielplätzen werden Sonnensegel gespannt – Schutz vor UV-Strahlung, unkompliziert und direkt dort, wo er gebraucht wird.

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Auf vulnerable Gruppen schauen

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) betont: „Natürlich braucht es Anpassungen, damit vulnerable Gruppen besser mit hohen Temperaturen zurechtkommen. Dabei ist es jedoch wichtig, mit Maß und Ziel zu agieren und nicht wegen einigen heißen Tagen übers Ziel hinauszuschießen."

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