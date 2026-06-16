Refill statt Schwitzen
Heiße Tage, kühle Köpfe: Cooles Baden
Neu in der Kurstadt: ein Trinkwasser-Refill-Service. Wer mit leerer Flasche durch die Innenstadt streift, kann sie bei teilnehmenden Partnerbetrieben kostenlos auffüllen. Stadtmarketing, WirtschaftsService und zahlreiche Badener Unternehmen machen mit.
Auch die Kleinsten profitieren
Über den Sandkisten auf Badens Spielplätzen werden Sonnensegel gespannt – Schutz vor UV-Strahlung, unkompliziert und direkt dort, wo er gebraucht wird.
Auch interessant
Auf vulnerable Gruppen schauen
Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) betont: „Natürlich braucht es Anpassungen, damit vulnerable Gruppen besser mit hohen Temperaturen zurechtkommen. Dabei ist es jedoch wichtig, mit Maß und Ziel zu agieren und nicht wegen einigen heißen Tagen übers Ziel hinauszuschießen."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden