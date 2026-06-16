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Mödling plant Handballkompetenz-Zentrum

Gemeinsame Initiative.
© Stadtgemeinde Mödling
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Der Verein Handball Mödling, die Stadtgemeinde und die lokalen Schulen schmieden gemeinsame Pläne: Eine neue Halle soll den Grundstein für eine echte Handball-Akademie legen. Gemeinderätin Sabine Karl-Moldan und Vereinsobmann Conny Wilczynski präsentierten das Konzept vor Vizebürgermeister Rainer Praschak, Bildungsdirektions-Vertreterin Dagmar Pokorny sowie den Direktoren aller Mödlinger Schulen.

Das Ziel

Mädchen und Burschen sollen unabhängig vom Schultyp bereits am Vormittag Handballeinheiten absolvieren können – Schritt für Schritt an den Leistungssport herangeführt, in Kooperation mit Handball Mödling und dem Damenverein Hypo NÖ. Die Schulen haben ihre Bereitschaft zur internen Stundenplanabstimmung bereits signalisiert. Auch für Volksschüler ist etwas geplant: ein Breitensportangebot, das die Sportart erstmals erlebbar macht.

Vereinsobmann Wilczynski zeigt sich beeindruckt: „Dies stellt eine enorme Chance für die Region dar und bietet ein einzigartiges Konzept. Es handelt sich um ein Zukunftsprojekt, das Zeit benötigen wird, aber vielen Kindern neue Chancen im leistungsorientierten Sport bieten kann."

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